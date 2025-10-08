Partecipa a Lanciano News

Ãˆ il giorno del concerto di Cristina Dâ€™Avena

Sul palco anche la Bim Bum Bam Cartoon Band

Musica e Spettacolo
Un viaggio nellâ€™infanzia di tante generazioni, note e canzoni che sono entrate nel cuore di milioni di bambini e ancora oggi emozionano e fanno divertire. Sono le sigle di cartoni animati televisivi che hanno fatto epoca e, ancora oggi, scaldano le platee e risuonano nelle piazze di tutta Italia.

Stasera questa magia risuonerÃ  in piazza Brigata Maiella a Casoli. Alle 21.30 appuntamento con il concerto di Cristina Dâ€™Avena e della Bim Bum Bam Cartoon Band.

Â«SarÃ  impossibile restare in silenzio: ogni canzone sarÃ  un coro che unisce generazioni, ogni canzone sarÃ  un viaggio nei ricordi, ogni canzone sarÃ  una grande esplosione di energiaÂ» sottolinea la band. 

