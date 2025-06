Torna il Festival internazionale della musica barocca

Dal 29 giugno al 06 luglio l'International Festival of Baroque Music approda, ancora una volta a Lanciano, serate culturali, concertistiche e musicologiche all'insegna della più ricercata Musica Antica. L'evento, creato dall'Associazione musicale e culturale MUSICA ELEGENTIA è giunto alla sua quattordicesima edizione, con alle spalle un decennio di riconoscimenti internazionali da parte della critica musicale più attenta. Curatore della direzione artistica del festival è il noto Maestro Matteo Cicchitti, fondatore di Musica Elegentia, che con orgoglio porta la Rassegna Barocca nella sua amata cittadina. Egli è fine musicista e profondo conoscitore e ricercatore della pratica esecutiva storica per il repertorio del XVI, XVII e XVIII secolo ed è contrabbassista, violonista, gambista, ricercatore e didatta, ed affianca alla attività di strumentista quella di concertatore e direttore.

In occasione di questo Festival Barocco, si rende omaggio all'illustre Maestro Marco Di Bari recentemente scomparso a soli 67 anni, compositore abruzzese di straordinaria sensibilità e mente illuminata della musica contemporanea. Primo maestro del M° Cicchitti, ne ha saputo guidare i primi passi con dedizione, profondità e visione, lasciando un'impronta indelebile nella sua formazione e carriera professionale.

La settimana barocca inizierà a Lanciano il giorno domenica 29 giugno alle ore 18 con l'apertura di una mostra fotografica, ospitata presso l'Auditorium Diocleziano in collaborazione con l'Associazione Amici di Lancianovecchia. Titolo monografico Darkness, la bellezza nascosta nel buio ossequiando la tematica del chiaroscuro e del bianco e nero. Con la partecipazione di ben diciotto fotoamatori: Laura Natale, Beatrice Sirolli, Iole Coladonato, Sabrina Di Rico, Paola Lemme, Valentino Gentilezza, Pierpaolo Ferulli, Massimiliano Verna, Alessandro Piccinino, Luca Sorrentino, Domenico Bomba, Niki Ranalli, Angelo Simone Naccari, Enzo Valentini, Oscar Andreoli, Vincenzo Zuccarini, Alessandro Caporale e Matteo Cicchitti.

L'esposizione inaugurata da Cantina Colle Moro, sarà allestita fino al 06 luglio, orari visita: 10:00-12:30 e 16:00-18:30

Dopo l'apertura della mostra, alle ore 21:15 ci spostiamo presso la Casa di Conversazione "Benito Lanci" ove sarà introdotta la conferenza Il non detto: la decrittazione di un'assenza a cura del valente Prof. Gianluca Del Malvò, in collaborazione con la Società Filosofica Italiana (Sfi) - Sezione di Francavilla al Mare (Ch).

Lunedì 30 luglio alle ore 21:15, sempre presso la Casa di Conversazione "B. Lanci", l'importante compositore romano Marcello Appignani con le proprie musiche alla chitarra e al pianoforte terrà il concerto monografico dal titolo Chiaroscuri, antiche sonorità incontrano le nuove armonie.

Martedì 1 luglio alle ore 21:15 presso la Chiesa di Santa Giovina in collaborazione con la Società Bachiana Italiana sarà la volta dell'apprezzato organista ligure Matteo Pasqualini ove si esibirà Sul nome di B.A.C.H. in un concerto con musiche del sommo compositore tardo barocco Johann Sebastian Bach cui quest'anno ricorrono i 340 anni dalla sua nascita. Per l'occasione si adopererà l'organo storico del 1700 di Joseph De Martino.

Mercoledì 2 luglio alle ore 21:15, presso la Casa di Conversazione "B. Lanci", il conosciuto pianista romano Maurizio Paciarello terrà il Concerto Santi, fate e folletti in una foresta di tasti con musiche di J.S. Bach, R. Schumann, C. Franck, M. Cicchitti e M. Di Bari.

Giovedì 3 luglio presso la Casa di Conversazione "B. Lanci", sarà la volta dello stimato Musicologo e Docente Universitario Prof. Giorgio Pagannone che presenterà la conferenza: Il lato 'oscuro' nella musica del settecento.

Venerdì 4 luglio alle ore 21:15 presso la Chiesa dello Spirito Santo, spazio ai giovani. Il Duo ME Collegium formato da Angelo Simone Naccari al flauto dolce e Denny Costantini all'organo, terranno insieme un concerto dal titolo monografico Tra fasto e devozione con musiche di D. Bigaglia, G.P. Telemann, B. Marcello e J.S. Bach.

Sabato 5 luglio in collaborazione con la Società Bachiana Italiana doppio appuntamento con Massimo Salcito, docente titolare dei corsi di Clavicembalo e Tastiere Storiche al Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara. Il M° Salcito alle ore 18 presso la Casa di Conversazione "B. Lanci" terrà una conferenza sul Piccolo Libro di Anna Magdalena Bach. Alle ore 21:15 si torna presso la Chiesa di Santa Giovina all'organo storico Joseph De Martino per il concerto dal titolo Back to Bach, musiche di G. Frescobaldi, W.H. Pachelbel, B. Pasquini, G.B. Martini e J.S. Bach.

L'ultima tappa prevista a Lanciano sarà domenica 6 alle ore 21:15 presso la Chiesa di Santa Giovina aperta per l'occasione con il suggestivo concerto di notte a lume di candela del famoso gruppo di musica antica e classica su strumenti d'epoca MUSICA ELEGENTIA – Matteo Cicchitti, viola da gamba e direzione musicale – Luca Pollastri, organo e clavicembalo – Antonio Coloccia, violoncello barocco. I musici con le loro note illumineranno la Chiesa di Santa Giovina ad unica navata con cappelle laterali a nicchia, suddivisa in tre campate con volta a vela e con presbiterio e coro sopraelevati, coperti a crociera.

Titolo monografico del concerto Recercadas del Trattado de Glosas con musiche del compositore rinascimentale spagnolo Diego Ortiz.

"Infine – conclude il maestro Cicchitti – Nella musica antica, ogni nota è un ricordo, ogni accordo un'eco di un passato che vive ancora."

MATTEO CICCHITTI, studioso della pratica esecutiva storica per il repertorio del XVI, XVII e XVIII secolo, affianca alla attività di strumentista quella di concertatore e direttore musicale.

Diplomato in contrabbasso con Giancarlo De Frenza al Conservatorio D'Annunzio di Pescara e in possesso del Diploma accademico II livello nella disciplina contrabbasso con il massimo dei voti presso il Conservatorio Vittadini di Pavia sotto la guida di Walter Casali. Successivamente studia contrabbasso barocco con Lutz Schumacher all'Accademia Europea di Musica d'Erba (Co). Consegue con 110 e lode il Diploma accademico II livello in Musica da Camera studiando con Marco Decimo al Conservatorio Nicolini di Piacenza. Nel corso della sua carriera è determinante l'incontro con il violonista e violista da gamba Patxi Montero, con il quale si specializza in violone e prassi esecutiva barocca all'ISSM Peri di Reggio Emilia. Studia gli aspetti teorici e pratici sui contrabbassi storici da Roberto Sensi all'Accademia Salieri di Vienna. Si perfeziona, tra gli altri, con Patxi Montero e Rodney Prada per la viola da gamba; Wolfgang Güttler per il contrabbasso solista; con Ugo Nastrucci per il basso continuo e l'improvvisazione; Nicola Conci ed Eleonora Dalbosco per la didattica musicale infantile; Sauro Rodolfi, Pasquale Veleno e Mauro Marchetti per la direzione di coro; Simone Genuini e Francisco Navarro Lara per la direzione d'orchestra; Marco Di Bari per la composizione; Marco Rogliano, Silvia Colli e Stefano Montanari per la musica d'insieme e la musica antica.

Svolge intensa attività concertistica collaborando con varie orchestre ed ensemble: Alessandro Stradella Consort, Accademia d'Arcadia, Europa Galante, Musica Antiqua Latina, Quartetto Vanvitelli, ArParla Plus, Cappella Musicale Corradiana, I Solisti Ambrosiani, L'Archicembalo, Orchestra Barocca delle Marche, Coro della Fondazione Guido d'Arezzo e Musica Elegentia di cui egli stesso è fondatore e direttore.

È invitato in importanti rassegne concertistiche barocche internazionali, dall'Italia alla Francia, dall'Austria alla Polonia, dalla Spagna al Messico, collaborando con nomi importanti da Montanari a Biondi, da Velardi a Rossi Lürig, Dantcheva, Frigato, Invernizzi, Kunde e tanti altri, esibendosi in teatri e sale internazionali di grande prestigio, fra cui: Palau de la Musica di Valencia, Philharmonic Concert Hall di Varsavia, Chiesa dei Padri Scolopi a Cracovia, Auditorium Baluarte di Pamplona, Casa Museo López Portillo di Guadalajara, Abbaye Saint-Pierre di Vertheuil, Basilica Palladiana di Vicenza, Aula Magna Collegio Ghislieri di Pavia, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Aula Paolo VI di Città del Vaticano, Reggia di Caserta, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro della Pergola di Firenze e altri.

Ha inciso per numerose case - Sony Deutsche Harmonia Mundi, Brilliant Classics, Dynamic Records, Neuma Edizioni, Urania Records, Casa Editrice Tinari, Edizioni Momenti, Arcana Records, ME Operae, Tactus Records e Challenge Classics - ed è stato ospite in numerose dirette, radiofoniche e televisive: Radio Classica, Rai Radio 3, Radio Svizzera Italiana, Radio Vaticana, Radio Mozart Italia, RadioPNR InBlu Tortona, Ckrl Continuo Québec, Media Radio Castellana (ledirettedellesette), Rai1, Rai3, TV Koper-Capodistria e Sky Classica.

Docente di ruolo di Musica presso la Scuola Statale Secondaria di I grado I.C. "Don Milani" di Lanciano (Ch), in più è attivo come insegnante in Italia e all'estero, con corsi, master e seminari sia di strumento che di musica d'insieme secondo pratica storicamente informata. Ha tenuto conferenze e seminari presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, il Conservatorio "G. Briccialdi" di Terni, il Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza, il Conservatorio "A. Casella" de L'Aquila, il Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria, il Museo delle Corde Armoniche di Salle (Pe), la Fondazione La Rocca di Pescara e la Regione Abruzzo. È stato invitato in México a tenere una masterclass de mùsica barroca nel contesto del "III Festival de Música de Cámara de Jalisco" (Guadalajara, Jal. Mx).

Socio della Società Bachiana Italiana, della Società Filosofica Italiana e della Società Italiana di Musicologia, collabora in qualità di ricercatore con il Centro di Documentazione e Ricerche Musicali «F. Masciangelo» di Lanciano, l'Istituto Abruzzese di Storia Musicale con sede all'Aquila e MVSA – Musica d'Abruzzo di Ortona (Ch), per l'esegesi, lo studio e la divulgazione del patrimonio musicale di ogni epoca e stile, in particolare abruzzese.

Attualmente è cultore della materia nel Corso di laurea in Lettere e Filologia, linguistica e tradizione letterarie Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali con l'insegnamento di Storia della musica moderna e contemporanea e di Drammaturgia musicale SSD: PEMM-01/C (ex L-ART/07) presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti.