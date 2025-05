"Musica Arte Insieme": gemellaggio musicale tra tre Istituti Comprensivi

Una giornata all'insegna della musica, dell'arte e dell'amicizia quella vissuta all'Abbazia di San Giovanni in Venere, dove si è svolto l'incontro finale del gemellaggio artistico-musicale: "Musica Arte Insieme", promosso dall'Istituto Comprensivo

"P.D. Pollidori" di Fossacesia. Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli alunni degli indirizzi musicali degli Istituti Comprensivi di Fossacesia, Spoltore (PE) e San Zenone degli Ezzelini (TV), uniti in un progetto che ha visto convergere esperienze, talenti e culture da diverse regioni italiane.

Nel corso della manifestazione, ogni scuola ha avuto l'opportunità di esibirsi con il proprio repertorio, mettendo in luce le competenze musicali acquisite dai ragazzi nel loro percorso formativo. L'evento ha raggiunto il suo momento più emozionante con l'esibizione conclusiva: un ensemble unico, formato dagli studenti delle tre scuole, che ha regalato al pubblico un'esecuzione vibrante e coinvolgente, capace di riempire ogni angolo dell'Abbazia con la forza della musica e dell'armonia tra giovani.

L'iniziativa ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, non solo per gli alunni, ma anche per i docenti e i dirigenti scolastici coinvolti, favorendo un dialogo educativo tra realtà scolastiche diverse ma unite dagli stessi valori.

A patrocinare l'iniziativa è stato il Comune di Fossacesia, rappresentato dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che nel suo intervento ha sottolineato l'eccellenza dell'Istituto Comprensivo di Fossacesia nel promuovere l'indirizzo musicale come strumento di formazione e inclusione. Il Sindaco ha ringraziato i colleghi delle città gemellate e tutti i dirigenti scolastici per l'impegno e la dedizione dimostrati e in modo particolare la Dirigente scolastica di Fossacesia, come scuola capofila, la Dott.ssa Rosanna D'Aversa, evidenziando il valore culturale e umano degli scambi tra giovani.

Presenti all'evento anche il Presidente del Consiglio d'Istituto, Carlo Luciani, il Sindaco di Mozzagrogna, Domenico Cianfrone , e il Commissario del Comune di Ortona, Gianluca Braga oltre a un pubblico numeroso che ha gremito l'Abbazia, testimoniando il grande interesse e apprezzamento per l'iniziativa.

"Musica Arte Insieme" si chiude con un bilancio estremamente positivo, ponendo le basi per future collaborazioni che sappiano valorizzare il talento dei giovani e costruire legami di amicizia e cultura oltre i confini regionali.