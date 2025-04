Musica e solidarietÃ : un concerto per donare sorrisi ai bambini

Stasera alle ore 20:45, il Cinema Comunale di Casoli sarà teatro di un evento dedicato alla musica e alla solidarietà. La talentuosa pianista Maria Gabriella Castiglione si esibirà in un concerto "Solo Piano" al servizio di una nobile causa.

L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione Comunale di Casoli e realizzata in collaborazione con ForLilfe Onlus, prevede un viaggio attraverso le opere di grandi compositori come Bach, Chopin, Rachmaninov e Albeniz, interpretate con la profondità e la sensibilità che contraddistinguono l'artista. La performance di Maria Gabriella Castiglione promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età, trasmettendo emozioni profonde.

Maria Gabriella Castiglione è una concertista pluripremiata, attivamente impegnata nel sociale e nella cultura. Ha tenuto concerti in diverse situazioni, dalle carceri agli eventi commemorativi, fino a progetti per Telethon e per le Università. La sua passione per la musica si unisce a quella per la scrittura e la pittura, rendendola un'artista poliedrica. Questo evento rappresenta un'occasione straordinaria per coniugare l'arte musicale con un importante messaggio di solidarietà.

Tutti i progetti realizzati da ForLife Onlus sono frutto di un dialogo costante con le comunità locali, con l'intento di donare risorse e opportunità e portare "un sorriso in più" ai bambini che vivono in situazioni svantaggiate. Tra le principali aree di intervento ci sono la salute, l'educazione, il sostegno ai piccoli comuni e la lotta alla povertà, sempre con l'obiettivo di proteggere i diritti dei bambini.

L'ingresso al concerto è libero. Tutti sono invitati a unirsi per una serata all'insegna della musica e della solidarietà, contribuendo così a fare la differenza nella vita dei bambini che hanno bisogno di aiuto.