Concerto di Gala dell'Opera in Bulgaria, soprano abruzzese tra protagonisti

Il soprano abruzzese Chiara Tarquini sarà protagonista del prossimo Concerto di Gala dell'Opera di Stato di Varna in Bulgaria. Al Teatro dell'Opera della città bulgara, domani 29 gennaio, alle ore 19:00, si terrà un grande concerto lirico con l'Orchestra stabile del Teatro, diretta dal Maestro Stefan Boyadzhiev, e sotto la direzione artistica del Maestro Daniela Dimova.

Unico soprano italiano ospite del Concerto di Gala, Tarquini si esibirà da solista e insieme ai cantanti vincitori del concorso "Art Stars", che da anni si svolge nella città di Varna, in un lungo concerto che prevede celebri arie tratte dalle opere di Puccini, Gounod, Delibes, Mozart, Rossini, Verdi, Giordano e Tchaikovski.

L'evento è organizzato con la partecipazione dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto di Cultura di Sofia, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura di Bulgaria, enti con cui il soprano abruzzese collabora dal 2022, come membro di un progetto culturale di scambio tra Italia e Bulgaria che l'ha portata a esibirsi nelle città di Sofia, Varna, Balçik e a Roma, nella sede dell'istituto bulgaro. Il progetto, promosso dal Consolato onorario di Varna, è a cura del corrispondente consolare Antonio Tarquinio e del responsabile cultura ymitar Stoynov.

Tarquini, 30 anni, originaria di Ovindoli, torna nella città perla del Mar Nero dopo avervi cantato lo scorso anno al Museo "Boris Christoff" per il concerto celebrativo del centenario di Puccini e dell'Opera lirica patrimonio Unesco e dopo aver partecipato alla conferenza stampa di annuncio del progetto, tenutasi nel maggio scorso nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma.

"Un'immensa emozione ogni volta - commenta il soprano - In questa occasione, calcherò il prestigioso palcoscenico del Teatro dell'Opera, insieme ad altri artisti straordinari. Adoro la Bulgaria e l'incredibile calore che il pubblico bulgaro trasmette ai cantanti lirici, italiani in particolare".

(Ansa Abruzzo)