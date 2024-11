Presentazione di “NonSiamoPrede”, colonna sonora del film “La Preda”

Appuntamento giovedì 21 novembre alle ore 11 presso la sala consiliare del comune di Fossacesia per la conferenza stampa di presentazione del videoclip “NonSiamoPrede”, colonna sonora del film LA PREDA.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2024 esce per SANGITA RECORDS e distribuito da ADA Music Italy il videoclip ufficiale del brano "NON SIAMO PREDE" di Eddie Brock, colonna sonora originale del film "LA PREDA", scritto e diretto dal regista abruzzese Pierluigi Di Lallo. Il cortometraggio "La Preda" è ambientato nel borgo di Guardiagrele e vede un cast tutto abruzzese con gli attori protagonisti Alessandra Relmi e Federico Perrotta e con la partecipazione delle attrici Ketty Felletti e Hermione Kitson. Le musiche sono state realizzate da Sangita Records di Loris Iannamico e l'intero progetto è stato prodotto e promosso dall'Associazione APS Mama, con l'Altissimo Patrocinio della Regione Abruzzo. Il cortometraggio "La Preda" è stato proiettato in anteprima nella prestigiosa sala stampa della Camera dei Deputati per volere dall'On. Martina Semenzato ed uscirà il 30 novembre 2024.