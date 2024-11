Daniele Mammarella, successo in Francia al Festival de la Guitare d'Issoudun 2024

Successo del chitarrista abruzzese Daniele Mammarella in Francia al prestigioso Festival de la Guitare d'Issoudun 2024 (36esima edizione), dove ha proposto i brani più significativi dalla sua discografia oltre a quelli estratti dall'ultimo lavoro "Wild Universe", prodotto da Music Force, insieme allo special guest Alessandro Zangrando.

Un successo meritato che giunge dopo esser stato premiato e riconosciuto come miglior chitarrista acustico emergente italiano dell’anno dalla storica associazione Adgpa Italia, la più importante nel nostro Paese per quanto riguarda il mondo della chitarra. Una dimensione sempre più internazionale, dunque, che lo vede proiettato in un tour europeo previsto per il 2025.

E mercoledì 13 novembre Mammarella farà gli onori di casa allo Stammtisch di Chieti, esibendosi con un altro chitarrista di fama mondiale, il lettone Reinis Jaunais, con cui ha stretto una proficua collaborazione.