Mostra del Cinema di Venezia, Davide Cavuti torna al Lido con lavori su Cicognini

È con un doppio lavoro che il compositore e regista abruzzese Davide Cavuti prenderà parte alla 81esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Si tratta di un doppio progetto incentrato sul compositore Alessandro Cicognini, simbolo della musica cinematografica del neorealismo, autore di opere sinfoniche e liriche, ed oltre trecento colonne sonore. Musiche definite "bellissime" dal premio Oscar Ennio Morricone.

Cavuti, originario di Francavilla al Mare dove lo stesso Cicognini risiedette per quasi tutta la sua vita, presenterà le sue due opere dedicate al compositore: il libro "Ritratto di Alessandro Cicognini" (Ezione Cresnac) con la prefazione di Gabriele Antinolfi (direttore della Biblioteca Luigi Chiarini del Centro Sperimentale di Cinematografia), e il film documentario scritto e diretto Cavuti e prodotto da MuTeArt Film, dal titolo "Alessandro Cicognini - la dama nobile": l'appuntamento è oggi alle 17 alla 'Terrazza Cinematografo' dell'Hotel Excelsior di Venezia Lido.

"Sono onorato di poter essere di nuovo a Venezia per presentare questo mio doppio lavoro su Cicognini - ha affermato Cavuti - col quale si contribuirà a celebrare il genio del maestro in vista del Premio Internazionale e del Festival che si terranno il prossimo anno per il trentennale della sua scomparsa".

Già nel 2016 il maestro Cavuti aveva dedicato a Cicognini il film biografico "Un'avventura romantica", risultando finalista ai "Nastri d'argento" 2017 e ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui il "Premio Flaiano" a Edoardo Siravo, Lino Guanciale.

(Ansa Abruzzo)