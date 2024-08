Marti Stone saluta l’estate sulla Costa dei Trabocchi in un nuovo showcase (voce, chitarra e percussioni), riproponendo i suoi ultimi singoli rap e brani inediti per la prima volta dal vivo in chiave acustica.

Per l’occasione ha scelto la cornice del beach club “Alma Vibes” situato nel cuore della Marina di San Vito Chietino, zona di origine dell’artista nata a Lanciano.

Ad accompagnarla alla chitarra Mattia Assenzio e Mauro Bucci alle percussioni, anch’essi musicisti abruzzesi, attivi nella scena rock e indie degli ultimi anni.

Il live inizierà alle 22 di Venerdì 30 Agosto, ingresso libero.

Marti Stone è una rapper e cantautrice poliedrica, DJ e produttrice, partita dalle jam hip-hop per poi confrontarsi con palchi come quello del Jova Beach Party, dal social al talent, dalle punchline agli spot radio, la rapper si è sempre distinta per il suo stile unico e contaminato e per la particolarità del suo timbro che le permette di “cantare il rap e rappare il cantato”.