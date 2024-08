Ultimo appuntamento con ReLive Abruzzo

Dopo il successo maturato a Frisa sabato scorso in occasione dei laboratori di danza popolare dedicati al Saltarello ed il grande concerto con l’Orchestra Popolare del Saltarello andati in scena tra il Palazzo e l’Anfiteatro Caccianini, ReLive Abruzzo Festival si prepara l’8 Agosto all’ultima giornata di eventi della sua quarta e fortunata edizione.

A chiudere in bellezza il ricco programma che in un mese ha portato musica, laboratori, talk, visite guidate e degustazioni di prodotti locali nei comuni di Frisa, Rocca San Giovanni, San Salvo e San Vito Chietino ci sarà una giornata di laboratori di cucina e musica popolare tutta da vivere.

Giovedì 8 Agosto, dalle 16:00 alle 18:00, presso l’Osteria del Carcere di Sant’Apollinare (fraz. Di San Vito Chietino), sarà possibile partecipare ad un laboratorio di cucina per scoprire i segreti delle pallotte cacio e uova, imparando la loro preparazione che culminerà con una degustazione ad hoc. Alle 21:30, infine, al Belvedere Mario Lanci (sempre Sant’Apollinare), sarà possibile assistere ad una serata ricca di musica e balli abruzzesi animata dalla presenza della Compagnia Tradizionale “Val D’Abruzzo”, in visita da Rosario (Argentina) che festeggerà i 60 anni di attività duettando con due cori locali ossia “I Cantori del Golfo” di Vasto e “Coro Folk San Leonardo” di Ortona.

L’evento si inserisce all’interno delle attività promosse dal comune di San Vito Chietino come “Comune delle Radici”, onorificenza dedicata a quei paesi italiani sensibili al tema del Turismo delle Radici e che, insieme e grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in occasione del “2024 – Anno delle Radici Italiane nel Mondo”, hanno visto finanziati eventi, laboratori ed attività che potessero valorizzare le tradizioni locali sensibilizzando non solo potenziali viaggiatori italo-discendenti, ma anche abitanti del posto e turisti in visita dall’Italia e dall’Estero.

Gianmaria Tantimonaco, direttore artistico del festival, fa un bilancio di questa edizione festivaliera:

“Sono molto orgoglioso dei tanti contenuti e messaggi positivi che il festival è riuscito a diffondere sui territori ospitanti. In un mese abbiamo fatto conoscere il nostro territorio a migliaia di cittadini locali, turisti e viaggiatori delle Radici sia nazionali che internazionali che anche grazie a ReLive Abruzzo Festival hanno potuto riscoprire l’Abruzzo, essere messi al centro della nostra attenzione egodere della musica di giovani talenti della musica o di artisti rinomati in Italia e all’Estero, mettersi in gioco imparando danze e piatti tipicamente abruzzesi, riscoprire il territorio attraverso esposizioni fotografiche, talk, visite guidate e degustazioni di prodotti eno-gastronomici. Il gradimento del pubblico è stato davvero alto: in alcuni casi ho ricevuto complimenti da persone visibilmente commosse per le storie ed i temi trattati e questa è una delle chiavi del nostro modo di lavorare.ReLive Abruzzo Festivalvuole essere e sarà, fintanto che le verrà data la possibilità, una rassegna che promuove un turismo lento, di prossimità quindi rivolto agli spettatori locali ma al tempo stesso una vetrina rappresentativa del territorio anche per i turisti che vengono a trovarci da fuori Abruzzo o da fuori Italia, un festival sostenibile ed autentico.Una rassegna attenta a raccontare le peculiarità dei singoli territori partner, promuovendo più paesi possibili della provincia di Chieti non solo attraverso l’ospitalità degli eventi ma anche grazie alle esposizioni e le degustazioni di prodotti locali simbolo del nostro territorio o attraverso momenti culturali come esposizioni d’arte e talk che possano parlare e raccontare innanzitutto i 104 comuni del territorio chietino, troppo spesso rimasti indietro rispetto a ciò che viene offerto nelle altre Province abruzzesi.

Da solo non sarei mai riuscito a mettere a terra questo grande progetto e quindi devo dire grazie alle persone ed agli enti che quest’anno ci hanno affiancato in questo faticoso ma soddisfacente viaggio che conta collaboratori storici alla quale ogni anno si aggiungono nuovi compagni di viaggio: tutti i volontari, alcuni giovanissimi ma dalla grande voglia ed energia, la PICSAT Abruzzo nelle persone di Paolo e Giovanni Sideri ed Orazio Ciancone, Franco Caporale di CF Soundper il service audio/luci, Andrea D’Amico, Davide Radatti e Alessandro Natale per le foto ed i video di questa edizione, Marina De Iuliis e Gaetano Tantimonaco rispettivamente per la grafica e la comunicazione social ed internet. E poi enti come il Patto Sangro Aventino, D’Abruzzo - Edizioni Menabò, Italea Abruzzo, l’Istituto Nazionale Tostiano, il Saint Louis College of Music di Roma, Italia Nostra del Vastese, CSA Parsifal, Pallenium e l’Archeoclub Lanciano per la collaborazione agli eventi; tutte le testate giornalistiche ed istituzionali che danno voce a questa rassegna; Radio Delta 1 che si conferma essere una radio meravigliosa nel racconto dell’Abruzzoe non solo, Litografia Botolini e Nevea ADS per la collaborazione con tipografia ed affissioni. Un pensiero particolare al MAECI, alla Regione Abruzzo ed ai Comuni ospitanti per il patrocinio ed il supporto economico nella realizzazione dell’edizione, oltre che aglisponsor privati della rassegna: MD, I.T.S., ANXAM, Sangritana e Trabocco Punta Fornace. Dulcis in fundo, un sentito ringraziamento ai partner enogastronomici ©AGRUMATO (Lanciano), La Fabbrica di Bocconotto (Castelfrentano), Contento Liquori (Treglio), La Vinarte (Santa Maria Imbaro), Il Tartufo di Quadri (Quadri), Iannamico 1888 (Villa Santa Maria), Tre Fratelli Antico (Atessa) e Senza Anallergic Food Store (Lanciano-Vasto). Vi aspettiamo Giovedì 8 Agosto per l’ultimo grande appuntamento estivo: festeggiamo insieme la fine di questo quarto capitolo di ReLive Abruzzo Festival”.

Tutti gli eventi del festival ReLive Abruzzo sono gratuiti e realizzati con il patrocinio ed il contributo del MAECI, della Regione Abruzzo, dei comuni ospitanti e di sponsor privati. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 388 3492484, oppure scrivere alla pagina Instagram di ReLive Abruzzo o alla mail info@reliveabruzzo.it.