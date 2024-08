L'attesa del Ferragosto a suon di musica, arte, sport e cultura

Numerosissime le iniziative in programma dal 5 all’11 agosto per le serate dell’estate atessana. Passeggiate d’arte con guida turistica, sagre, esposizioni d’arte, musica, sport e la straordinaria partecipazione dell’europarlamentare Stefano Bonaccini. Di seguito il programma dettagliato degli appuntamenti di questa settimana in attesa di Giuliano Palma, Corti Antiche e Magia 90 in programma per il Ferragosto.

LUNEDI 5

Festa Del Contadino (Piazza Ignazio Silone)

Passeggiata Culturale (Centro Storico)

Torneo Calcetto (Piazza Oberdan)

MARTEDI 6

Torneo Calcetto (Piazza Oberdan)

Presentazione Libro “Storia di un Comunista Italiano” con l’europarlamentare Stefano Bonaccini (Piazza Benedetti)

MERCOLEDI 7

Torneo Calcetto (Piazza Oberdan)

Eccellenze Ed Arte Sotto Le Stelle (Via Fontane Vecchie)

Presentazione Libro Paride Vitale (Museo Sassu)

Serata Musicale (Arco 'Ndriano)

GIOVEDI 8

Eccellenze Ed Arte Sotto Le Stelle (Via Fontane Vecchie)

Omaggio Robert Venturi (Museo Sassu)

VENERDI 9

Eccellenze Ed Arte Sotto Le Stelle (Via Fontane Vecchie)

Festival Del Folklore (Piazza Garibaldi)

Cielo Divino (Torretta – Quartiere San Michele)

SABATO 10

Festa Dei Li Squacciafichere (Piazza Garibaldi)

Villa Comunale (Serata Dance)

DOMENICA 11

Concerto All'alba (Villa Comunale)

Raduno Motoclub Lupi (Piazza Garibaldi)

Passeggiata Culturale (Centro Storico)

Festa Rossoblu (Piazza Garibaldi)