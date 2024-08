Celebrazione della danza popolare con l’Orchestra Popolare del Saltarello

Oggi pomeriggio dalle 18:30 fino a tarda sera, negli spazi del Palazzo e dell’Anfiteatro Caccianini di Frisa, il comune e ReLive Abruzzo Festival, nell’ambito del “2024 – Anno delle Radici Italiane nel Mondo promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, propongono una giornata di eventi dedicata alla danza popolare abruzzese e più in particolare al Saltarello abruzzese.

Il programma prevede infatti dalle 18:30 alle 20:30 un laboratorio-corso per imparare i fondamenti del Saltarello abruzzese, realizzato dall’Interamnia World Music di Teramo. A seguire, dalle 21:30,presso l’Anfiteatro Caccianini spazio alla grande musica dell’Orchestra Popolare del Saltarello, “super gruppo” formato da 11 tra musicisti e ballerini pronti a infiammare questa nuova serata di ReLive Abruzzo Festival con balli, musica e rivisitazioni moderne dei grandi classici della musica popolare abruzzese. Completa la serata la possibilità di scoprire e degustare prodotti locali offerti dai partner enogastronomici del festival e infine visitare presso le sale Caccianini la mostra “Attimi D’Abruzzo”, aperta domenica 28 Luglio e realizzata da D’Abruzzo in collaborazione con i fotografi Mauro Vitale e Vinicio Salerni.

Nicola Labbrozzi, sindaco di Frisa, presenta così la giornata di eventi:

"Siamo molto felici di ospitare il concerto dell'Orchestra Popolare del Saltarello e di far parte del ReLive Abruzzo Festival all'interno del progetto Turismo delle Radici. Frisa è fortemente legata alla danza del saltarello: ricordiamo infatti un'immagine storica delle nostre donne che danzavano il saltarello con la conca piena d'acqua sul capo. Tradizione meravigliosa che speriamo di poter far rivivere a quanti parteciperanno e di tramandare alle nuove generazioni”.

Il progetto Orchestra Popolare del Saltarello, diretto artisticamente dal Maestro Danilo Di Paolonicola, nasce da un’operazione di ricerca e rivalutazione della tradizione musicale abruzzese. Più nello specifico si tratta di ricostruire in musica il percorso dei tratturi lungo il quale si è sviluppato e propagato il celebre “Saltarello” dandogli una veste del tutto moderna e innovativa che permetta al grande pubblico di conoscere la musica della nostra amata terra senza mai perdere di vista l’aspetto tradizionale. L'Orchestra Popolare del Saltarello è attualmente in tour con Max Gazzè per il “MusicaeLoci 2024”.

Tutti gli eventi del festival ReLive Abruzzo sono gratuiti. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 388 3492484, oppure scrivere alla pagina Instagram di ReLive Abruzzo o alla mail info@reliveabruzzo.it.