Jazz e Carnevale estivo ad Atessa, due giorni di musica e divertimento

Musica d’autore con un tributo a Paolo Conte per l’edizione 2024 di Atessa in Jazz. Saranno i Porto Franco ad esibirsi, venerdì 26 luglio alle 21, ai piedi della Cattedrale atessana di San Leucio. La suggestiva cornice ospiterà il concerto gratuito della formazione composta da Paolo Rosati (voce e chitarra), Alessandro De Palma (tastiera), Gianpiero Barbati (sassofoni), Nicola Bassi (fisarmonica e tromba), Sauro Grumelli (basso) e Carmine Suriani (batteria).

Sabato 27 luglio arriva, in Atessa, l’appuntamento con la grande sfilata del Carnevale estivo lungo le vie del paese. Carri allegorici e maschere coloreranno e animeranno il Centro Storico di Atessa.

L’Associazione “Tocca la Luna”, patrocinata dal Comune di Atessa, si prepara a dare il via festa più stravagante dell’estate. Anche per questa edizione, si tratterà di un Carnevale diffuso che si svolgerà lungo le vie del paese. Musica, balli premiazioni, stand gastronomici, dj, acrobati, giochi per bambini, trucca-bimbi e animazione gli elementi dell’edizione estiva 2024.

La sfilata, aperta dal drago – simbolo di Atessa- partirà alle 19.30 da piazza Oberdan e percorrerà, con doppio giro, Corso Vittorio Emanuele II e piazza Garibaldi.