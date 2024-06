Un grande palcoscenico diffuso per la Festa Europea della Musica

Tutto pronto per la seconda edizione della Festa della Musica di Atessa, l’evento europeo patrocinato dal Ministero della Cultura che coinvolge -nella settimana del solstizio d’estate - circa 700 città di tutta Europa. In Atessa, parteciperanno 232 artisti compresi tra 14 gruppi live, 4 orchestre, 1 banda, 3 cori, 5 solisti, 5 dj, 2 vocalist, circa 50 danzatori.

Le postazioni musicali sono 11 tra piazze, strade, palazzi, la Villa comunale e il museo Sassu. Come lo scorso anno, ci saranno artisti atessani ed altri provenienti da altre città come il coro polifonico di Pescara e alcuni gruppi di Vasto, Lanciano e altri paesi limitrofi.

In vista della partita dell’Italia nel campionato europeo-alle18-, l’inizio della Festa è posticipato alle ore 20.Sarà possibile seguire l’incontro sugli schermi posizionati dai locali nelle varie piazze per poi godersi la serata in Città.

Dalle 20 in poi si accende la Festa! A dare il “LA” saranno banda e majorettes “Città di Atessa” con la sfilata di apertura. Alle 20.45, dai balconi di alcuni palazzi di piazza Benedetti e del museo Sassu ci sarà uno spettacolo di violini che daranno l’avvio ai concerti. Alle 21, simultaneamente, in tutte le postazioni si inizierà a suonare. Tra i luoghi, ci sarà “Casa BCC” che ospiterà una performance di piano solo dei due talentuosi pianisti atessani Denny Costantini e Stefano Antonini.

Mattatore della serata è Daniele Di Ianni, di Radio Delta1 – media partner dell’evento – insieme a Radio Studio 5.

Oltre alla musica, che sarà padrona della scena, il Centro Storico di Atessa ospiterà le opere di artisti che esporranno lungo le strade della Città.

Per i bambini sarà allestita una postazione “truccabimbi” a tema musicale e saranno presenti postazioni con zucchero filato e crepes.

Per completare la cornice artistica dell’evento, ci sarà la possibilità di visitare i musei:

Aligi Sassu – Palazzo Ferri, Corso Vittorio Emanuele Pinacoteca minale –Palazzo Vittoria Mostra Permanente Dei Presepi, Piazza Oberdan Mostra Degli Antichi Mestieri , Largo San Gaetano Mostra permanente “ L’Arma dei Carabinieri: la storia, il servizio, il dovere”, Largo San Gaetano

“Ringrazio tutti gli artisti che si sono iscritti alla Festa della Musica – afferma il Sindaco Giulio Borrelli -, il maestro Zizi per il prezioso lavoro di coordinamento musicale, i media partners, la BCC, l’Assessore alla Cultura Ilenia Tumini, Claudia Vitulli e tutto il gruppo di lavoro che da mesi si sta occupando di questo evento e vi invito tutti a non perdere questa bella serata di gioia e allegria in Atessa”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CORSO VITTORIO EMANUELE II E PIAZZE

- Banda e majorettes "Città di Atessa"

VILLA COMUNALE (dj set)

- Nicola Abbonizio

- "A" dj

- Claudio Rucci

- Dino Serafini

- Jerry Viviani

- Giandomenico Ruzzi

- ClarisaGil (danza del ventre)

PIAZZA GARIBALDI

- Mangiare e bere (Liscio)

- 5Essenza (pop italiano e americano)

- Gli Amici di Franco (Rino Gaetano)

- Anima Rock (Rock italiano)

- Not found trio (rock)

CASA BCC

-Denny Costantini, Stefano Antonini: piano solo

MUSEO SASSU

- spettacolo di violini a cura della scuola "Il Pentagramma"

GRADINI ALLA TORRETTA (Arco Ndriano)

- Giovani voci Dijoriane

- Coro Alpini Media Sangro

- Coro Polifonico di Pescara

- ClarisaGil danza del ventre

LARGO SAN NICOLA

- Anffass e Marco Pellegrini (Pop Italiano)

- Spettacolo di ballo Giovani voci Dijoriane

LARGO SAN GAETANO

- Nicola Verratti (sax)

- Riccardo Di Nenno (organetto)

- Orchestra piccoli musici Lanciano

PIAZZA BENEDETTI

- Orchestra Scuola di Musica “Il Pentagramma” (Classica – Pop)

- Orchestra "Ciampoli Spaventa" (Classica – Pop)

- Rose’n’roll (Bossanova)

- 5cento (Punk Rock)

- Porto Franco (tributo a Paolo Conte)

CORTE CENTRO PASTORALE

- Accademia Ars Antiqua (Classica – pop)

PIAZZA OBERDAN

- Latin Fire (Rock)

- Paolo Benedetti (Rock)

- Rebel Story (Rock)

- The Shadows (Rock)

- After A bye (Rock)

VIA TRENTO E TRIESTE - FONDACO DEI DOMENICANI

- Gigi Blues and double mood (Blues)

n.b.Per il ristoro, si consiglia la prenotazione presso i locali cittadini.