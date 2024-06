Un solstizio in musica per Lanciano, tra le 23 città in Abruzzo, 1001 in Italia, che aderiscono alla trentesima edizione della Festa della musica. L'evento, nato in Francia nel 1982 per iniziativa del Ministero della cultura francese, ben presto é uscito dai confini nazionali per diventare fenomeno sociale europeo. In Italia, ad oggi, la Festa della musica è promossa dal ministero della cultura, dalla Commissione europea, dalla federazione artistico-musicale Feniarco e dal coordinamento AIPFM. Scopo dell'evento é valorizzare, attraverso la musica, la vita sociale, politica e culturale di una comunità, collegando simbolicamente gli spazi di una città, la sua storia, la sua popolazione. L'associazione Nuova Gutemberg ha colto tali istanze per organizzare il 21 giugno, alle ore 21, 30 nella piazzetta dell'emigrante frentano, quartiere Sacca, un concerto in ricordo di Agostino Bellini, in sinergia con ALEAM, associazione lancianese emigrati abruzzesi nel mondo e con l'unità pastorale Lanciano centro, parrocchia di San Nicola. Fu proprio Agostino Bellini, allora presidente ALEAM, ad adoperarsi alacremente perché l'attuale piazzetta, sorta in seguito all'abbattimento di un palazzo del Settecento ridotto a rudere, venisse dedicata a quegli emigrati che, come lui, nel secondo dopoguerra avevano lasciato la città e i quartieri d'origine in cerca di un futuro migliore altrove, nel mondo. Migrazioni cosmiche. Questo il titolo del concerto del gruppo Kosmic, che annovera nel suo repertorio brani classici del genere funky New Orleans. Ed è proprio a New Orleans, città portuale e meticcia, che la mescolanza di afroamericani ed emigranti europei, in particolare italiani, ha dato origine ad uno stile musicale con una forte impronta sociale, ormai famoso in tutto il mondo. Appuntamento, dunque, nel quartiere Sacca, il 21 giugno 2024, ore 21,30, piazzetta dell'emigrante frentano, Lanciano.