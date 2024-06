Tutto pronto per la prima volta della "Festa europea della musica"

Domani in piazza degli Eroi a Rocca San Giovanni c'è la "Festa europea della musica". L'evento, organizzato dall'associazione culturale "Ericle D'Antonio" e promosso dal Comune di Rocca San Giovanni, prevede, alle ore 18.00, l'esibizione degli alunni dei Maestri Luca Di Diego e Alice Vedilei, con la partecipazione speciale dei ragazzi del paese che hanno la passione per la musica. A seguire le esibizioni di Gae Campana, SoulFulFour, Coro 167Mila Voci e Riccardo Campana. A chiudere l'evento, il concerto, alle 21.30, di Rose 'n' Roll Band.

Rocca San Giovanni ospita per la prima volta l'evento musicale tra i più significativi in Europa e il sindaco Fabio Caravaggio sottolinea l'importanza di iniziative come queste: "Rocca San Giovanni partecipa con sempre maggiore frequenza a eventi nazionali e internazionali di ogni genere. È una scelta che arricchisce il nostro cartellone, che denota un grande salto di qualità nell'offerta di intrattenimento e che ci fa essere parte integrante di circuiti internazionali che accrescono la visibilità del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno organizzato la Festa della musica e che hanno permesso la realizzazione di un evento di grande spessore culturale come questo".

Ad arricchire l'iniziativa molti stand tematici, tra i quali quello di un liutaio, Vincenzo Cicconetti, che lavorerà dal vivo i suoi strumenti, quello dell'associazione Amici del Presepio di Lanciano, che realizzerà scenografie di presepe e oggettistica in vetro lavorate dal vivo, quello dell'Associazione Culturale "Ericle D'Antonio", che curerà la scenografia della piazza principale, e altri stand di prodotti locali.