Grande trionfo per Gennaro e Santino Spinelli alla Scala di Milano

Il 10 aprile al Teatro Alla Scala di Milano è avvenuta una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato e che senza esagerare si può definire un avvenimento storico. Santino Spinelli, in arte Alexian e suo figlio Gennaro hanno eseguito un concerto emozionante e coinvolgente assieme ai solisti della sezione ANPI del Teatro La Scala, (Francesco Lattuada-viola, Thomas Cavuoto-viola, Gabriele Garofano-violoncello, Omar Lonati- contrabbasso) e i solisti dell'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro (Marco Bartolini-violino, Gaia Paci-violino, Paride Battistoni-violino, Noris Borgogelli-viola, Luca Bacelli-violoncello) che ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico.

Hanno suonato musiche rom in uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, vero e proprio tempio della musica classica. L'evento è stato promosso dall'ANPI La Scala, dall'UNAR-Presidenza del Consiglio dei Ministri di Palazzo Chigi e dall'UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia) nell'ambito della settimana dedicata alla cultura romanì in prossimità dell'8 aprile Giornata Mondiale dei Rom e Sinti. Le esecuzioni sono state strabilianti. Il pubblico era colto ed esigente ed è rimasto pienamente soddisfatto.

Una proposta artistica innovativa e originale che fonde il classico con la musica etnica romanì europea, un concerto etno-sinfonico. Il risultato è stato trionfale con standing ovation finale. Un passaggio storico dalla musica folklorica alla musica sinfonica nel tempio della musica mondiale. Un riconoscimento alla musica romani e alla popolazione romanì.