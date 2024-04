Al Fenaroli in scena “Spreco”

Appuntamento 6 aprile alle ore 21 al Teatro Fenaroli di Lanciano con lo spettacolo “Spreco” di Stefano Angelucci Marino e la regia di Rossella Gesini. Evento del Teatro Sangro e di Ecolan con la partecipazione dei ragazzi del Teatro Studio Lanciano, in scena Autilia Ranieri, Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino.

La Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, celebrata ogni 5 febbraio, vuole sensibilizzare i consumatori sull'importanza che può avere, a livello ambientale, economico e sociale, adottare comportamenti che aiutino a non sprecare cibo ed alimenti preziosi. Eliminare gli sprechi di cibo permetterebbe di limitare il quantitativo di rifiuti, di salvaguardare le risorse disponibili – acqua, suolo, energia – e di tutelare la biodiversità. Questi sono i temi che lo spettacolo ci presenta attraverso una storia moderna e coinvolgente. Durante una colazione a casa, in famiglia, di domenica mattina, i tre figli della signora Laura si sentono male. Febbre, diarrea, vomito. Così, all’improvviso. Laura, sconvolta, chiama il medico di base. Da lì inizia un viaggio infernale, tra medici, visite e ospedali, alla ricerca delle cure per i figli e delle cause di quei malori improvvisi.

Ingresso: € 10 biglietto unico

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il giorno stesso delle rappresentazioni

Prenotazioni 340.9775471. Info 340.9775471 info@teatrodelsangro.it – www.teatro-studio.it