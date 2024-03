Rap e saltarello abruzzese nel singolo 'Serenata per te'

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digitale 'Serenata per te', il nuovo brano dell'Orchestra Popolare del Saltarello.

Una canzone che rappresenta una rivisitazione della serenata popolare 'La Partenza', brano abruzzese che per tradizione lo sposo dedicava alla sua amata qualche giorno prima del matrimonio.

La nuova versione del brano è curata nell'arrangiamento e nella composizione musicale dal maestro Danilo Di Paolonicola, mentre il testo vede la collaborazione del rapper aquilano Dorian Rotilio.

Il brano avvicina il rap e la musica elettronica, unendoli magistralmente a strumenti popolari come fisarmonica e zampogna.

Un lavoro che unisce tradizione e modernità, con l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni e diffondere la conoscenza delle antiche tradizioni popolari.

Il corpo dei musicisti è formato dallo stesso Di Paolonicola (fisarmonica e sintetizzatori), Antonella Gentile (voce), Alessandra Ventura (voce), Nicole Massanisso (voce), Anissa Gouizi (voce), Vania Salvatore (voce), Alpha Sall (voce) Dorian Rotilio (voce), Armando Rotilio (voce e percussioni), Alex Paolini (batteria), Emanuele Di Teodoro (basso), Gionni Di Clemente (mandolino), Matteo Di Battista (Chitarra e Ukulele) e Manuel D'Armi (zampogna) e Alessandro Tarquini (violino).

"La canzone - spiega Di Paolonicola - è un dolce omaggio alla terra d'Abruzzo, un'emozionante reinterpretazione della tradizionale serenata La Partenza. Serenata per te è un brano carico di romanticismo e fascino in grado di catturare l'essenza della musica popolare della nostra regione, che attraverso sonorità moderne e attuali fa rivivere nuovamente questa tradizione offrendo un'esperienza coinvolgente".

Diversi gli appuntamenti estivi per l'Orchestra. "Faremo una serie di date in Abruzzo - continua Di Paolonicola -. In più, avremo la fortuna di accompagnare Max Gazzè ancora nel suo progetto 'Musicae Loci' dedicato alle orchestre popolari. Andremo con lui in una serie di date in giro per l'Italia. Il tour partirà a luglio ma potrebbero esserci degli appuntamenti prima".

(Ansa Abruzzo)