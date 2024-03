Torna la “Festa della Musica” a Fossacesia

Anche quest'anno Fossacesia aderisce alla Festa della Musica edizione 2024, in programma il prossimo 21 giugno, in corrispondenza del solstizio d'estate. L'evento, che è giunto alla sua 30 edizione e che si svolge in contemporanea in tutta Europa, rappresenta una occasione per i musicisti di ogni età, provenienza di proporre qualsiasi genere musicale e di esibirsi in luoghi che uniscono alla musica la valorizzazione dei beni culturali e la promozione del turismo delle città. Per queste ragioni, come è avvenuto negli scorsi anni, l'area antistante l'Abbazia di San Giovanni in Venere sarà il palcoscenico per ospitarla.

"Dal rock al jazz, dal pop al soul, dal funky alla dance, un susseguirsi di generi musicali multiculturali che darà la possibilità ad artisti di esibirsi liberamente – affermano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l'assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli - Questa festa sarà un continuo sorprendersi, trasmetterà quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione e universalità in tutti i suoi linguaggi e sarà pure un modo diverso per visitare la nostra città e i suoi luoghi più caratteristici".

Gli artisti che intendono esibirsi a Fossacesia, possono farlo consultando il sito https://www.festadellamusicaitalia.it/