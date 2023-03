A Lanciano oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2415m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

Nessuna allerta meteo presente