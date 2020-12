Ricetta di oggi: "I tarallucci"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In realtà non vi sono regole ,dosi precise, poiché è una ricetta che si tramanda da una generazione all'altra ed è frutto di un passaparola, dunque la ricetta può variare di casa in casa.

Proponiamo questa ricetta di nonna Maria, come linea guida.

-800 gr.di farina

-1bicchiere di vino bianco

-1bicchiere di olio eedixtravergine di oliva

-un mezzo bicchiere scarso di olio

Prendiamo l'olio e il vino e li mettiamo in un pentolino insieme a un cucchiaio di zucchero e lasciamo cuocere lentamente fino al bollore.

Appena il composto inizia a bollire spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Poi mettiamo meta' della farina a fontana e iniziamo a versare l'olio e il vino, lentamente

e finiamo di aggiungere il resto della farina fino ad ottenere un impasto friabile

Lasciamo riposare per 15 minuti

poi stendiamo la pasta con il mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa 5 millimetri.

Tagliamo con un coppapasta,riempiamo con la marmellata d'uva e mettiamo in forno 180gradi per mezz'ora circa, ne controlliamo la cottura .

Una volta cotti li tiriamo fuori e lasciamo raffreddare.