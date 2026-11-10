Record di presenze per 'Borgo Rurale 2026' a Treglio

Si è conclusa con un bilancio straordinario la 27ª edizione di Borgo Rurale, la storica festa del vino novello, castagne e olio nuovo che si è svolta nel fine settimana a Treglio. Organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, la manifestazione ha registrato numeri da record, confermandosi uno degli appuntamenti autunnali più amati e attesi d’Abruzzo.

Nata per valorizzare le tradizioni contadine e la cultura del territorio, la manifestazione ha trasformato i vicoli, le piazzette e le antiche cantine del paese in un percorso dedicato alla cucina tipica abruzzese e al vino novello.

Un evento che in ogni edizione ribadisce la sua identità: non una semplice sagra, ma una rievocazione viva delle atmosfere della vita contadina di una volta. E quest’anno il viaggio alla scoperta delle tradizioni antiche del territorio si è arricchito con l’allestimento di sei cantine museo, all’interno di spazi recuperati nel cuore del centro storico, dove ogni angolo racconta una storia. Un'esperienza immersiva capace di far compiere ai visitatori un vero e proprio tuffo nel passato, ripercorrendo i ritmi, i gesti e le abitudini del mondo agricolo di un tempo. In questo percorso rievocativo, gli organizzatori della Pro Loco hanno voluto dedicare un’attenzione centrale alle giovani generazioni, coinvolgendo direttamente gli studenti del Liceo Artistico "Palizzi" di Lanciano. Attraverso la realizzazione di suggestive opere su stoffa – dipinte sfumando i tessuti con il vino Montepulciano d'Abruzzo e impreziosite da poesie dedicate –, i ragazzi sono diventati protagonisti attivi della manifestazione. Un'iniziativa pensata con la ferma volontà di avvicinare i giovani alla storia del proprio territorio, offrendo loro gli strumenti per conoscere, valorizzare e custodire con orgoglio il patrimonio delle proprie radici.

A rendere speciale l’esperienza di Borgo Rurale, ci sono stati come di consueto i sapori autentici della cucina abruzzese: dalle classiche pallotte cace e ove a pizz’e foje, maccarune alla trappitare, sagnette fagioli e salsicce, cif e ciaf, baccalà con peperoni arrosto, arrosticini, fino ai dolci tradizionali come cellipieni, bocconotti e fiadoni. Grande successo per la spalla di maiale sfilacciata, novità di quest’anno, per il caciocavallo impiccato e per le immancabili castagne alla brace. Ad arricchire il viaggio tra i sapori tradizionali, il vino novello, simbolo e protagonista indiscusso della festa, il Montepulciano d’Abruzzo e il Pecorino, tutte tipologie che sono espressione autentica dei migliori vitigni del territorio.

«Vedere il nostro borgo così vivo è la risposta più bella ed emozionante a mesi di lavoro intenso – commenta il presidente della Pro Loco Treglio, Pasquale Evangelista -. Borgo Rurale dimostra ogni anno con maggiore forza quanto sia saldo e indissolubile il legame della nostra comunità con le proprie radici e con le tradizioni di una volta. Un risultato non arriva per caso: è l'esito dell'enorme sforzo dei nostri straordinari volontari, delle massaie e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte con orgoglio per l'intera riuscita dell'evento. Ma è anche il frutto dell'affetto sincero delle migliaia di visitatori che continuano a scegliere la qualità, i sapori autentici e il valore dell'accoglienza del nostro territorio. A ciascuno di loro va il nostro grazie più sentito per aver reso questa manifestazione un'esperienza indimenticabile”.

Anche il sindaco Massimiliano Berghella ha sottolineato il valore dell'iniziativa: “Borgo Rurale si conferma un solido progetto culturale e punto di riferimento regionale, forte della presenza di numerose autorità, tra cui il presidente nazionale della CIA, Cristiano Fini, e del crescente interesse dei tour operator. Questo successo è il frutto dell'unione di un'intera comunità. Oltre 300 maestranze lavorano instancabilmente tra cucine e cantine, mentre tanti cittadini mettono generosamente a disposizione i propri spazi privati. Un sentito ringraziamento va ai Comuni del territorio che collaborano attivamente e a chi garantisce la gestione della sicurezza: la Polizia Locale, la Protezione Civile ANA, la Questura e l'Arma dei Carabinieri, in particolare la Compagnia di Ortona. Il nostro grazie più profondo va a tutti i visitatori che hanno riempito le nostre vie, a ciascun volontario, a tutto il personale addetto alla sicurezza, all’amministrazione comunale e agli uffici comunali, all'intero ed encomiabile staff della Pro Loco per la passione e la dedizione dimostrate anche quest'anno”.

La manifestazione, come di consueto, si è svolta in una cornice di grande festa e sicurezza, completata dalla ricca offerta musicale e dai servizi dedicati agli ospiti, tra cui l'area camper, il baby parking e i bus navetta.

“A nome di tutto lo staff e dell'intera comunità – conclude il presidente Evangelista - diamo appuntamento al prossimo anno, pronti ad accogliervi di nuovo a braccia aperte per celebrare insieme la 28ª edizione di Borgo Rurale!»