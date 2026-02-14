'Birre d'Abruzzo' dal 15 al 17 febbraio al Beer&Food Attraction di Rimini

Da domenica 15 a martedÃ¬ 17 febbraio, 'Birre dâ€™Abruzzo' sarÃ presente a 'Beer&Food Attraction', la piÃ¹ importante manifestazione italiana dedicata alla birra, al beverage e al settore Ho.Re.Ca., in programma alla Fiera di Rimini. In uno scenario di rilievo internazionale, con oltre 600 espositori, piÃ¹ di 1.200 brand rappresentati e oltre 130 buyer provenienti da circa 40 Paesi, la Regione Abruzzo â€“ Dipartimento Agricoltura presenterÃ e promuoverÃ l'iniziativa 'Birre dâ€™Abruzzo', giunta nel 2025 alla terza edizione. L'evento Ã¨ stato istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2021, n. 5, su iniziativa del Capogruppo della Lega Vincenzo D'Incecco per valorizzare e sostenere la produzione birraia artigianale e agricola abruzzese. I birrifici agricoli e artigianali regionali parteciperanno sotto un unico marchio identitario, ''Birre dâ€™Abruzzo'', all'interno del Padiglione D3 â€“ Stand 167, in uno spazio espositivo condiviso che testimonia la maturitÃ e la coesione raggiunte dal comparto brassicolo regionale.

"La partecipazione a 'Beer&Food Attraction', uno degli appuntamenti di riferimento a livello europeo per la bar e beverage industry â€“ spiega Emanuele Imprudente, vice presidente della giunta regionale con delega all'Agricoltura â€“ rappresenta un'importante occasione di visibilitÃ e, allo stesso tempo, un momento strategico di promozione dell'edizione 2026 di 'Birre d'Abruzzo', in programma a novembre. Sul nostro territorio operano aziende che realizzano prodotti di eccellenza, frutto di una capacitÃ produttiva fortemente identitaria. Sosteniamo queste realtÃ con convinzione e il successo crescente del festival 'Birre d'Abruzzo' dimostra proprio la volontÃ di superare i confini regionali e far conoscere al mondo la qualitÃ delle nostre produzioni".

"Per la prima volta â€“ sottolinea con soddisfazione D'Incecco â€“ la nostra manifestazione, che ha preso il via appena tre anni fa, varca i confini regionali per essere presente a un evento internazionale. Ãˆ un passaggio significativo per il prodotto abruzzese, che conferma la propria fase di espansione. La Legge Regionale (n. 5 del 2021) nasce per offrire al comparto brassicolo uno strumento strutturato di crescita e promozione. Portare il marchio 'Birre dâ€™Abruzzo' in un contesto che riunisce centinaia di espositori e buyer da tutto il mondo significa presentare l'Abruzzo come un sistema organizzato e competitivo. Il percorso, avviato dai birrifici verso la costituzione di un consorzio, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una filiera sempre piÃ¹ coesa e capace di affrontare con forza i mercati nazionali e internazionali. Un ringraziamento va al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e ad Arap - Azienda Regionale delle AttivitÃ Produttive, ente attuatore e braccio operativo per l'organizzazione e il coordinamento di tutte le attivitÃ di 'Birre d'Abruzzo'". Nel corso della tre giorni fieristica sono previsti 16 incontri B2B con buyer specializzati interessati alla filiera produttiva abruzzese. In programma anche degustazioni guidate, momenti di networking, talk tematici e un focus istituzionale dedicato al percorso di valorizzazione del comparto brassicolo regionale.