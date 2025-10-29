Â«Norma Cossetto violentata e uccisa perchÃ© scelse di non rinnegare la sua italianitÃ  e restÃ² italiana fino all'ultimo respiroÂ»

Si Ã¨ conclusa la Settima Edizione della manifestazione "Una rosa per Norma Cossetto", promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, che ha voluto onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

In Provincia di Chieti si sono tenute le manifestazioni in undici comuni: Casalbordino, Chieti, Guardiagrele, Cupello, Lanciano, Monteodorisio, Ortona, Pollutri, San Salvo, Vasto, Villalfonsina, patrocinate e presenziate dalle rispettive Amministrazioni, abbracciando cosÃ¬ tutta la Provincia.

Norma Cossetto, una studentessa universitaria, fu violentata, infoibata e uccisa dai partigiani titini la notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943.

I suoi aguzzini volevano cancellarne il ricordo, far sparire il suo cadavere, annientare la sua esistenza. Non sapevano che il loro gesto criminale avrebbe consegnato Norma all'immortalitÃ , nel simbolo delle donne che, ancora oggi, in tempo di pace e durante i conflitti armati, sono vittime di violenze e dei cosiddetti "stupri di guerra".

Norma scelse di non rinnegare la sua italianitÃ e restÃ² italiana fino all'ultimo respiro.

"Con queste manifestazioni, abbiamo omaggiato Norma Cossetto con l'obiettivo di ricordare tutte le donne vittime di femminicidio e tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze all'interno delle proprie mura domestiche e in scenari di guerra." â€“ Dichiara Andreana Colangelo, Commissario Comitato 10 Febbraio Provincia di Chieti. â€“

Come Comitato 10 Febbraio, ho voluto donare a tutte le Amministrazioni Comunali che hanno patrocinato e partecipato a queste manifestazioni, un sasso dipinto, raffigurante Norma Cossetto, realizzato dall'artista vastese Cinzia Corti, perchÃ© Norma Ã¨ e resterÃ eterna, come questo sasso, che non si piega e non si scalfisce. Rinnovare la memoria dei Martiri delle foibe e degli Esuli Ã¨ un dovere, trasmetterla alle nuove generazioni Ã¨ un obbligo morale. Ringrazio tutti i Comuni e le scuole per aver sostenuto con fierezza l'iniziativa, dimostrando cosÃ¬ una grande sensibilitÃ storica."

Appuntamento al 10 febbraio 2026, Il Giorno del Ricordo, con iniziative in Provincia di Chieti, per commemorare i 20mila connazionali infoibati e i 350mila Esuli dal confine orientale d'Italia.

Per adesioni, informazioni e iniziative, contattare il Comitato 10 Febbraio della provincia di Chieti alla seguente mail: comitato10febbraioprchieti@gmail.com

Andreana Colangelo, Commissario Comitato 10 Febbraio della Provincia di Chieti.