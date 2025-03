Salgono a 11 gli eventi abruzzesi certificati “Sagre di qualità”

La Sagra degli gnocchitti di Rosciolo (Pro Loco di Rosciolo de’ Marsi, L’Aquila), la Sagra del prosciutto abruzzese e Festival del ddùbbotte (Pro Loco di Basciano, Teramo) e Tubermagnatum – Tartufo bianco e nobili virtù (Pro Loco di Poggio Umbricchio, Teramo): sono questi i tre eventi delle Pro Loco UNPLI abruzzesi che si uniscono a quelli che già possono fregiarsi del marchio Sagra di qualità, un riconoscimento istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia per gli eventi che si distinguono per autenticità, capacità di valorizzare il patrimonio enogastronomicoe culturale, attenzione alla sostenibilità e all’accoglienza turistica.

La cerimonia di assegnazione, si è svolta nei giorni scorsi, a Roma, tra l’Ergife Palace Hotel e la suggestiva Sala Koch del Senato della Repubblica, alla presenza di autorità, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della rete delle Pro Loco: tra tutti, Antonio De Poli, senatore questore della Repubblica, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,Alberto Balboni, Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, Roberto Pella, vice presidente nazionale ANCI, Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del turismo, Angelo Rossi, Consigliere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Giusi Battaglia, giornalista e cuoca, Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI.

Presente anche il presidente UNPLI Abruzzo, Sandro Di Addezio, oltre ai rappresentanti delle Pro Loco abruzzesi premiate: «La certificazione Sagra di qualità – afferma il presidente Di Addezio – non è solo un attestato di eccellenza:identifica in maniera univoca le manifestazioni che vantano un legame con il territorio e che hanno come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Il tutto, con grande rispetto per l’ambiente: solo in Abruzzo, l’80% delle manifestazioni gastronomiche da noi organizzate utilizzano materiale biodegradabile, con l’obiettivo di arrivare al 100%. Congratulazioni alle tre Pro Loco premiate, che fanno arrivare a quota 11 quelle abruzzesi che hanno ottenuto il marchio».

Il sottosegretario abruzzese D’Eramo, presente alla cerimonia, ha dichiarato che «la premiazione si inserisce all’interno delle attività di valorizzazione del turismo esperienziale portate avanti dall’UNPLI, che considera le sagre e gli eventi tradizionali strumenti fondamentali per la tutela e la promozione delle peculiarità locali, nonché per la crescita economica e culturale delle comunità».

Le 11 Sagre di qualità delle Pro Loco UNPLI abruzzesi sono: Sagra del prosciutto abruzzese e Festival del ddùbbotte (Pro Loco di Basciano, Teramo), Revival uva e vino Montonico (Pro Loco di Bisenti, Teramo), la Sagra della porchetta italica di Campli (Pro Loco Città di Campli, Teramo), Sagra del maccheroncino di Saragolla (Pro Loco Garrufo di Sant’Omero, Teramo), Mostra regionale dei vini tipici (Pro Loco di Montepagano, Teramo), Tubermagnatum – Tartufo bianco e nobili virtù (Pro Loco di Poggio Umbricchio, Teramo), Sagra del baccalà (Pro Loco di Sant’Omero, Teramo), Sagra della castagna roscetta(Pro Loco di Canistro, L’Aquila), Sagra dei ceci e dello zafferano (Pro Loco di Navelli, L’Aquila), Sagra degli gnocchi di Civita (Oricola, L’Aquila), Sagra degli gnocchitti (Pro Loco di Rosciolo, L’Aquila).

A queste sagre, assieme a tutte quelle certificate a livello nazionale, è dedicato un nuovo prodotto editoriale, la Guida alle sagre di qualità, già disponibile facendo richiesta alle Pro Loco aderenti all’UNPLI.