Olio extravergine d'oliva, doppio appuntamento - tra convegno e assaggi - a Rocca San Giovanni

Una giornata dedicata all’olio extravergine di oliva, alla sua qualità e al futuro dell’olivicoltura si terrà martedì 17 dicembre, presso la Taverna Il Portico di Rocca San Giovanni,

L’Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO), nell’ambito del Progetto Esecutivo 2024 di Italia Olivicola sostenuto dal Regolamento UE 2021/2115, propone due appuntamenti per approfondire e promuovere la cultura dell’olio d’oliva di qualità.

Il primo evento è un convegno intitolato “Olivicoltura: Prezzi, Mercati e Prospettive per il Futuro”, che avrà inizio alle 19:30. Esperti e rappresentanti del settore analizzeranno l’attuale situazione del mercato dell’olio, le sfide del comparto e le opportunità per il futuro.

Interverranno: Elia Pellegrino e Alberto Amoroso, presidente e vicepresidente AIFO, Stefano Caroli, presidente AFP, Rossella Fabbrizio, biologa e consulente scientifico AIFO e Giuseppe L’Abbate, già Sottosegretario alle Politiche Agricole.

“Promuovere la cultura dell’olio extravergine di oliva significa valorizzare non solo un prodotto di eccellenza, ma anche il lavoro di migliaia di frantoiani e olivicoltori italiani – dichiara Il presidente AIFO, Elia Pellegrino - Questa è un’opportunità per parlare di come affrontare il mercato globale con consapevolezza e qualità. Il futuro del settore passa da qui”.

Anche il vicepresidente Alberto Amoroso, abruzzese, sottolinea l’importanza dell’incontro: “La nostra terra è simbolo della tradizione olivicola. Eventi come questo rafforzano la consapevolezza della qualità dei nostri prodotti e stimolano un dialogo costruttivo per valorizzare un settore fondamentale per l’economia locale e nazionale.”

A seguire, alle 20:30, si svolgerà un’esperienza dedicata alla scoperta sensoriale con il “Percorso di avvio all’assaggio”. Degustatori esperti guideranno i partecipanti in un viaggio attraverso le caratteristiche sensoriali, i profumi e i sapori che rendono gli oli DOP, IGP e biologici un’eccellenza del territorio.

Questo appuntamento è pensato per avvicinare appassionati e consumatori all’importanza dell’assaggio consapevole, elemento chiave per riconoscere la qualità e le peculiarità dell’olio extravergine d’oliva.

Informazioni sull’evento

Entrambi gli incontri si terranno presso la Taverna Il Portico, in Via del Portico, 8 – Rocca San Giovanni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria AIFO all’indirizzo e-mail segreteria@associazionefrantoiani.it o al numero 3805956700.