En plein per Nicoletta e Giuseppina Fazio al concorso di poesia “Mediterranea”

Le poetesse e giornaliste lancianesi Nicoletta Fazio e Giuseppina Fazio, titolari dell’Agenzia Scribo, si sono aggiudicate rispettivamente il primo e il secondo posto assolutialla II Edizione delConcorso nazionale di Poesia “Mediterranea” di Marina di Ragusa, frazione del capoluogo di provincia siciliano di Ragusa, indetto nell’ambito del Mazzarelli Art Festival, rassegna ricca di appuntamenti e dedicata al cinema, alla musica e ai libri, che si è svolta dal 30 giugno al 14 settembre 2024, e il cui direttore artistico è il regista Antonio Carnemolla.

I risultati sono stati resi noti ieri, alle 21.30, durante la cerimonia di premiazione che ha avuto luogo in piazza Torre, a Marina di Ragusa. Le opere sono state selezionate da una giuria altamente qualificata, composta da Dolores Carnemolla, giornalista e autrice, da Giuseppe Traina, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Catania, e dalla docente di Lettere Flora Monello, che si occupa anche di filologia, critica letteraria e comunicazione. Nicoletta Fazio ha conquistato il podio con la poesia dal titolo “Da una chiacchierata con Giuseppe Rosato”, dedicata al noto e illustre poeta lancianese, che ha ottenuto negli anni svariati riconoscimenti, tra i quali è risultata vincitrice della prima edizione del Premio “Benedetta Pendini” di Padova. Giuseppina Fazio, invece, si è classificata seconda con il testo “Io non so perché”, che trae spunto dai raccontirealistici, eppure visionari, narratiledal nonno di origini siciliane, nato ad Augusta, in provincia di Siracusa,suggestiva città-isola completamente circondata dal mare.