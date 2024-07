Al via il Festival letterario “Libri a Corte”

Torna ad Atessa la sesta edizione del Festival letterario “LIBRI A CORTE” che si svolgerà dal 30 luglio al 3 agosto ad Atessa. Come ogni anno, il festival sarà curato dall'Associazione Libri a Corte, con la direzione artistica di Annalisa Giuliani e Simona Auriemma, con il patrocinio del Comune di Atessa e dell'Assessorato alla Cultura, e con il prezioso sostegno della BCC Abruzzi e Molise.

Piazza Benedetti si trasformerà nei giorni della rassegna letteraria in un accogliente salotto letterario che ospiterà scrittori, lettori, editori e librai per un’autentica full immersion in cui è possibile vivere l’atmosfera della festa.

Nel salottino all’aperto sarà possibile, incontrarsi, dialogare, riflettere, ascoltare musica.

Protagonista della prima serata sarà Graziano D'ANGELO con il romanzo: " La rivolta delle tabacchine” edito da Carabba Edizioni. Il 31 luglio Francesco Carofiglio presenta il suo ultimo romanzo:" La stagione bella" edito da Garzanti. La serata del 1 agosto è dedicata alla poesia con la raccolta poetica edita da Di Felice edizioni:" Notturna dissolvenza" di Anacleta Camaioni, insiene all'autrice sarà presente l'artista recanatese Rodolfo Mogetta.

Il programma prosegue con La scrittrice Giulia Alberico e il suo romanzo storico “il segreto di Vittoria” edito da Pemme. Il festival si conclude con il vincitore del premio campiello Remo Rapino che presenterà il suo ultimo lavoro:”Fubbàl” edito da Minimum Fax