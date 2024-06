Giovani imprenditori abruzzesi lanciano Veeno.it, un viaggio nel mondo del vino

In un settore che spesso appare statico e privo di novità, Aldo Xhango e Giulio Topazio, due giovani appassionati di vino, stanno per cambiare le regole del gioco con Veeno.it.

Questa nuova piattaforma mira a rivoluzionare l'esperienza della degustazione e della collezione di vini, portando freschezza e innovazione direttamente nelle case degli appassionati.

Veeno.it: un viaggio nel mondo del vino

Veeno.it nasce dalla passione di Aldo e Giulio per il vino e dalla loro avventura nella coltivazione di una vigna. Con Veeno, ogni mese gli abbonati ricevono una wine box a sorpresa, curata nei minimi dettagli dal sommelier Gianluca, insieme ai due giovani fondatori. Queste wine box tematiche offrono un viaggio sensoriale attraverso vini particolari, come quelli affinati in cemento o anfora, e le nuove tendenze dei vini naturali Pét Nat. Che tu stia iniziando la tua collezione o voglia arricchirla con bottiglie speciali, Veeno ha qualcosa di unico per te.

Innovazione Giovane e Sostenibile

Le wine box di Veeno non sono solo una selezione di bottiglie: rappresentano un'opportunità per esplorare nuovi gusti e aromi in modo divertente ed educativo. Ogni box è accompagnata da materiali informativi che guidano gli utenti nella degustazione, offrendo dettagli sulle caratteristiche uniche di ogni vino e suggerimenti su come abbinarli ai cibi. Questa combinazione di esplorazione e apprendimento rende ogni esperienza con Veeno unica e formativa.

Passione e autenticità: il cuore di Veeno

Aldo e Giulio hanno vissuto in prima persona le sfide e le gioie della coltivazione della vigna. La loro esperienza sul campo, imparando e crescendo insieme alle loro piante, ha ispirato la creazione di Veeno. Questo progetto riflette la loro passione per il vino e il loro impegno per la qualità e l'autenticità. Veeno non è solo una piattaforma di vendita, ma un'avventura nel mondo del vino, dalla vigna al bicchiere, che invita tutti a unirsi in questa continua scoperta.

Un'esperienza accessibile e coinvolgente

Veeno si distingue per la sua capacità di rendere la degustazione del vino un'esperienza accessibile e coinvolgente per tutti, dai neofiti agli esperti. Ogni wine box mensile è una sorpresa che arricchisce la vita dei suoi membri con nuove scoperte vinicole, rendendo ogni mese speciale.

Un'iniziativa locale con una visione globale

Aldo e Giulio, originari dell'Abruzzo, portano con Veeno una ventata di freschezza e innovazione nel panorama vinicolo. La loro dedizione e amore per il vino sono radicati nella nostra comunità, e con Veeno, vogliono condividere questa passione con il mondo. La piattaforma non solo supporta i produttori locali, ma apre anche una finestra sulle tendenze vinicole internazionali. Eventi e Degustazioni Esclusive Veeno.it non è solo un servizio di abbonamento, ma anche un'opportunità per partecipare a eventi esclusivi di degustazione e incontri con produttori vinicoli. Gli abbonati avranno accesso a degustazioni virtuali e in presenza, workshop e tour nelle vigne, creando un legame diretto con il mondo del vino.