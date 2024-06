Sangro Chimica 1971-1976, il documentario su un’importante pagina della storia abruzzese

Cinquant’anni fa la società Sangro Chimica presentava un progetto per la realizzazione di una raffineria dal costo di oltre cento miliardi di lire per la raffinazione di sette milioni di tonnellate di greggio.

Il documentario, in collaborazione con la Fondazione PescarAbruzzo, realizzato da Enzo Francesco Testa e dall’Associazione culturale L’Altritalia è dedicato alla sua storia e all’indagine dell'influenza e della potenza, del valore e del peso dell'opinione pubblica nelle scelte di sfruttamento del territorio anche quando progettato ai più alti livelli governativi.

Nella Val di Sangro del tempo, un’area sfiorata appena dalla grande opera di industrializzazione del Paese, la reazione solida e partecipata della popolazione ha assunto connotati quasi epici rispetto a quanto accaduto in altre aree del paese interessate da impianti petrolchimici. L'insediamento non si realizzò per motivi diversi, ma l'apporto della popolazione, la sua costanza nel rifiuto dell'insediamento, la sua fermezza anche di fronte alle promesse di "migliaia di posti di lavoro”, restano la più grande manifestazione della forza e della capacità partecipativa della cittadinanza al processo decisionale di un paese democratico.

Un’opera che ricorda quei fatti attraverso le parole dei protagonisti in una ricostruzione storica che mette al centro la mobilitazione popolare, la tutela e i valori del territorio e delle sue straordinarie risorse naturali.

Il documentario sarà proiettato al Cinema Teatro Sant’Andrea di Pescara il 7 giugno alle ore 21:00 e al Cinema Polycenter di Rocca San Giovanni il 10 giugno alle ore 18.30 e alle ore 21.00.