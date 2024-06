Ãˆ morto il professor Sandro Lolli

Il mondo della cultura piange la scomparsa del professor Sandro Lolli, docente del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Atessa per tantissimi anni. I funerali si terranno oggi pomeriggio a Paglieta alle 17.30 nella Chiesa Maria SS. Assunta.

«Il professore, emblema della nostra scuola e amatissimo da tutti i suoi alunni, si è spento a 80 anni – ricorda l’amministrazione comunale di Atessa - a lui il ringraziamento della Città di Atessa per aver profuso cultura e saggezza e per aver dedicato la sua vita alla scuola».

Così lo ricorda Carla Zinni, vicesindaca di Casalbordino ed ex alunna del Liceo.

«Oggi, attonita, anche se con un briciolo di rassegnazione, apprendo la scomparsa del Professor Sandro Lolli.

Una vita intera spesa per la scuola, dando basi solide e competenze a intere generazioni di studenti che hanno frequentato il liceo classico "V. Emanuele II".

Sandro Lolli viveva per la scuola, in maniera totalizzante, e come ripeteva sempre: "quando smetterò di insegnare, faticherò a stare in pensione".

La sua immane cultura, la sua autorevolezza, il coraggio del suo essere innovativo, la sua voglia di rompere gli schemi precostituiti, talvolta, dissacrante, lo hanno reso uno di quegli insegnanti che non si dimenticano.

La sua smisurata passione per la Divina Commedia, che recitava a memoria, e per Dante, ci ha insegnato quanto un capolavoro della letteratura così antico potesse essere invece più attuale che mai.

Era un magister vitae, di quelli il cui ricordo rimane anche se gli anni passano, perché il suo ruolo non era solo trasmettere il sapere ma formare le persone.

Ora, lo attende "la gloria di colui che tutto move per l'universo penetra, e risplende in una parte più e meno altrove".

A Dio, Professor Lolli».