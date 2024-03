Successo per l’iniziativa “Festa del Gelato - Benvenuta Primavera”

Grande successo dell’iniziativa “Festa del Gelato - Benvenuta Primavera” organizzata dalla Confcommercio di Pescara, dall’associazione Gelatieri d’Abruzzo e dalla FIPE Pescara, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, che si è tenuta nella giornata di ieri, giovedì 21 marzo, per salutare l’inizio della primavera.

Nelle gelaterie aderenti per ogni gelato acquistato ne è stato dato uno in omaggio. Pietro D’Agostino, presidente dell'associazione Gelatieri d’Abruzzo – Confcommercio, esprime soddisfazione per la “riuscita dell’evento con oltre 15.000 gelati dati in omaggio in tutte le gelaterie aderenti all’iniziativa. Crediamo che l’obiettivo di promuovere il gelato artigianale sia stato centrato pienamente e contiamo di fare ancora meglio l’anno prossimo ampliando ancora di più la platea delle gelaterie aderenti e distribuendo più capillarmente la comunicazione. A breve annunceremo altre iniziative che come associazione gelatieri – Confcommercio abbiamo intenzione di portare avanti per la valorizzazione del gelato artigianale”.

E Danilo Sborgia, vice presidente dell'associazione Gelatieri d’Abruzzo – Confcommercio, aggiunge: “La cosa più bella è stata quella di vedere tanti bambini che sono venuti a degustare un gelato artigianale approfittando della promozione legata alla Festa del Gelato. Infatti uno dei principali obiettivi dell’iniziativa era proprio quello di avvicinare i più piccoli al gelato artigianale ed educarli a comprendere la differenza fra un gelato genuino e fatto con materie prime di qualità rispetto al gelato industriale”.