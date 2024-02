«Emozioni fortissime con il racconto di chi vive e di chi opera in carcere»

«Emozioni fortissime a Vasto stasera, il racconto di chi vive e di chi opera in carcere» è la sintesi dell’incontro di sabato scorso con la presentazione del libro “In vinculis” pubblicato dalla Libreria Vasto in via Cavour 5 (Piazza Rossetti) che ringrazia per aver animato il pomeriggio Cristiana Antonelli, Carmine Marino e Vincenzo Lo Russo.

Un incontro molto partecipato e che ha emozionato e fatto riflettere chi è intervenuto con il racconto del percorso interiore tra il mondo fuori e quello dietro le sbarre. “In vinculus”, Masciulli Edizioni, autori Abba Castrignanò, Alessandra Di Labio e Cristiana Antonelli, è un libro su una storia vera di volontariato nel mondo del carcere.

«Abba, Alessandra e Cristiana, tre donne di diverse generazioni, condividono quella philantropìa che è alla base del loro rapporto di amicizia e di impegno nel sociale – racconta la casa editrice presentando il libro - insieme hanno fondato l’Associazione “Uomo: patrimonio da salvare”, dal titolo del progetto condiviso con i detenuti dell’Alta Sicurezza della casa circondariale di Lanciano in collaborazione con una classe del liceo classico “Vittorio Emanuele II” di Lanciano».