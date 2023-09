Arriva la XVII edizione di 'Tornareccio Regina di Miele'

Prenderà il via nel prossimo weekend la XVII edizione di “Tornareccio Regina di Miele”, l’evento dedicato al Miele e ai suoi prodotti derivati più importante della provincia di Chieti.

L’evento, promosso dal comune dall’amministrazione comunale con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti, si svolgerà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre a Tornareccio, capitale abruzzese del Miele.

La manifestazione aprirà i battenti alle ore 11:00 di sabato con il consueto taglio del nastro e l’apertura degli stand dei produttori. La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione della pattuglia a cavallo del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

Nel corso della giornata si sarà spazio per i minitour gratuiti a cura dell’associazione Amici del Mosaico Artistico che guideranno i visitatori alla scoperta delle splendide opere d’arte del museo a cielo aperto di Tornareccio; per la degustazione e la presentazione di un nuovo prodotto, “Un brindisi al sapore del miele”, a cura dell’apicoltura Luca Finocchio (ore 16.45).

Inoltre, alle 18.00, è prevista la presentazione di “Radici e tradizioni”, una raccolta di canzoni della tradizione popolare italiana e sudamericana dell’artista Maxi Manzo, che sarà accompagnata dalla videoproiezioni del film “El vestido de dora”. Il film, che ha visto la partecipazione del maestro Danilo Di Paolonicola, ha conquistato il “Premio Flaiano 2022 Sezione Italianistica Luca Attanasio”.

Infine, nella serata di sabato, ci sarà il concerto live di Mami Wata, alle ore 20.30, che chiuderà la prima parte dell’evento. Ci sarà spazio anche per i più piccoli con il laboratorio di Hula hoop previsto per le 15:00 di sabato.

Si riprenderà domenica con la solita messa dell’Apicoltore seguita, alle ore 09:00, dalla riapertura degli stand. Il programma dell’ultima giornata proseguirà con il convegno “Il mondo delle api e dell’apicoltura. Api, ambiente e Territorio”, previsto per le ore 10:30 nella sala “Remo Gaspari”, con la partecipazione di illustri personaggi di questo settore produttivo e della politica locale.

Tra gli ospiti ci saranno Giancarlo Naldi, direttore dell’Osservatorio Nazionale del Miele, Luigi Iacovanelli, presidente dell’associazione Apicoltori Professionisti d’Abruzzo, Rebecca Virtù di Legambiente, Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Alberto Bagnai, deputato della Lega, Emanuele Imprudente, assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, assessore regionale, Daniele D’Amario, assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Fabrizio Montepara e Sabrina Bocchino, consiglieri regionale della Lega – Salvini Premier, Giuseppe Cefalo, presidente Unaapi; Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio.

A seguire la cerimonia di premiazione del concorso Nazionale “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli D’Italia” Sezione Grandi Mieli d’Abruzzo. Saranno premiati i migliori mieli e articoli derivati prodotti all’interno del territorio regionale.

Durante la manifestazione, per la felicità dei più piccoli saranno predisposti spettacoli di Hula Hoop e trucca bambini. I visitatori potranno, anche quest’anno, votare lo spazio espositivo più accogliente, bello, originale e creativo. Con il proprio voto potranno decretare il nuovo vincitore dell’edizione 2023 del concorso “Stand Regina di Miele”.

Infine, la conclusione è affidata alla musica itinerante del Coro Contrappunto di Tornareccio e al concerto “I solisti di Tornareccio Music Camp” con l’ensemble di flauti che eseguono brani di Briccialdi, Handel e Rossini e al pianoforte Danilo De Lucia che esegue musiche di Beethoven, Chopin e Prokofiev.

“Tornareccio Regina di Miele è l’evento per eccellenza del nostro territorio perché rappresenta tutta la storia e la tradizione dell’apicoltura locale” afferma orgoglioso il sindaco di Tornareccio Nicola Iannone.

“È sicuramente una delle iniziative più conosciute e apprezzate, insieme a Un mosaico per Tornareccio e Tornareccio Music Camp. Come amministrazione – conclude il primo cittadino - crediamo nella sinergia tra le varie realtà e attività locali, ed è così che anche quest’anno, tra una degustazione di miele e l’altra, si possono ammirare gli oltre cento mosaici collocati sulle pareti delle abitazioni del borgo e ascoltare le note dei bravissimi musicisti che hanno preso parte al music camp. Il miele, i mosaici, il Monte Pallano e la musica fanno di Tornareccio un’eccellenza tra i borghi abruzzesi e noi non possiamo che esserne fieri”.