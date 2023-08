Festival del Peperone dolce di Altino: gusto, tradizione e musica

Prenderà il via domani, 18 agosto, la XIV edizione del Festival del Peperone Dolce di Altino, promosso dall’Associazione di tutela del prodotto con il patrocinio dell’amministrazione comunale, nel borgo storico di Altino.

Come si consueto il peperone dolce, tipico delle coltivazioni locali, sarà il protagonista di questa manifestazione, offerto in tante forme e varietà di preparazioni. L’Associazione e le aziende agricole metteranno e in vendita i loro prodotti di altissima qualità.

“Un evento imperdibile dove bontà, sapori, tradizione, cultura, storia, colori, balli e musica si uniranno attraverso il rosso del nostro "Oro Rosso" del Peperone dolce di Altino – afferma il sindaco di Altino Vincenzo Muratelli - per regalare una esperienza unica e straordinaria con la presenza anche dello Chef Davide Nanni.”

Durante le giornata del 18 e 19 agosto, Il Festival ospiterà anche spettacoli folkloristici, musica dal vivo e molto altro ancora. Inoltre, le strade del borgo accoglieranno tradizioni locali e melodie tradizionali in un atmosfera unica.

Nei punti "Tickets" all’ingresso del Festival ci sarà la possibilità di convertire il denaro in Tickets dal valore di un euro ognuno, che potranno essere utilizzati per l'acquisto di cibi e bevande presso gli stand di tutte le contrade.

Quest’anno le novità includono la possibilità di acquistare i ticket anche attraverso pagamento elettronico con POS e un comodo servizio navetta che renderà il Festival accessibile a tutti. Da non dimenticare la partecipazione all’evento del celebre chef e Tiktoker affermato, Davide Nanni, divenuto famoso con il suo celebre moto “I so wild” ripetuto alla fine dei suoi video culinari.

“Vi aspettiamo – conclude il primo cittadino di Altino Muratelli - per trascorrere assieme due serate di una indimenticabile Estate 2023 nella Regione più bella d'Italia, l'Abruzzo, e nel territorio meraviglioso e unico del Sangro-Aventino.”