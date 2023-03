'Golosaria', tanti contatti e consensi per "l'Abruzzo del gusto"

Boom di presenze allo stand Abruzzo alla giornata Wine & Food organizzata a ‘Golosaria’.

“La partecipazione al Golosaria è stato un successo dell’intero sistema, che va dalla Regione Abruzzo, alle Camere di Commercio, al Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, ai produttori che sono l’anima della nostra delegazione: oltre cinquanta aziende che rappresentano la nostra terra e che raccontano la nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura”. Così, il vice presidente della Regione ed assessore con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, a margine della giornata, dedicata interamente all'Abruzzo e alle sue eccellenze, che si è conclusa nell’Hotel Melià. A Milano, sono state più di 50 le aziende dell’enogastronomia locale che hanno proposto le loro prelibatezze, conquistando anche i palati più esigenti e raccogliendo grande apprezzamento da parte dei tantissimi operatori del settore e visitatori che hanno affollato lo stand Abruzzo.

Numerosi i contatti commerciali alla presenza di buyer nazionali ed esteri, provenienti non solo da mercati tradizionali ma anche da quelli emergenti e in forte crescita.

“Durante questa prestigiosa manifestazione – continua Imprudente - ho riscontrato grande attenzione da parte dei tanti buyer presenti per le eccellenze della nostra regione, dovuta certamente all’alta qualità dei nostri prodotti: una regione che vuole raccontare la propria enogastronomia, ponendo l’accento su una reale sostenibilità ambientale, sia economica che sociale. Nel corso della kermesse - conclude il vice presidente - che è principalmente rivolta al consumatore finale, l’Abruzzo ha messo in vetrina la propria produzione vinicola di nicchia, esponendo i migliori Montepulciano, Trebbiano d'Abruzzo, gli autoctoni come Pecorino, Passerina e Cococciola, che hanno letteralmente spopolato”.

E in campo agroalimentare, il successo non è stato da meno: salumi, formaggi, olio, pasta secca, ortaggi, legumi e sfiziosità hanno riempito di gusto gli stand della manifestazione. Arrosticini, ferratelle, pallotte “cace e ove”, virtù teramane, “sagne e fagioli”, brodetto di pesce, sono stati, invece, alcuni dei protagonisti dell’area lounge attiva per tutta la giornata con un’offerta di piatti simbolo della tradizione abruzzese.

Foto tratte dalla pagina Facebook Golosaria