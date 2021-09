Manu Chao in concerto a Lanciano a chiusura delle Feste di Settembre

Con gli spari dei mortaretti e batteria pirica dalla Torre Civica ufficialmente aperta a Lanciano la 188/a edizione delle Feste di Settembre, la più grande kermesse popolare d' Abruzzo dedicata alla patrona Madonna del Ponte.

Come da tradizione il cartellone chiude il 16 settembre, ma il presidente del comitato feste Maurizio Trevisan ha annunciato, a sorpresa, un prologo per venerdì 17 con il concerto dei Manu Chao che torna in Italia per pochissime date e, tra queste, Lanciano.

Continua su Ansa Abruzzo (clicca qui)