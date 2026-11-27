Il Centro Studi "Il Cenacolo", presieduto dal Professor Carmine Catenacci, annuncia la terza edizione del Premio di Tesi di Laurea triennale, magistrale e di dottorato di ricerca, dedicato all'esperienza del Cenacolo di Francavilla al Mare e ai suoi protagonisti in ambito letterario, artistico e musicale; l'iniziativa, promossa anche dallo scrittore Peppe Millanta è voluta e sostenuta dal Comune di Francavilla al Mare, guidato dalla sindaca Luisa Russo, affiancata dall'assessora alla cultura Cristina Rapino: grazie al percorso legato al Centro Studi che prosegue nel tempo, il Comune si afferma sempre più come realtà di rilievo nel panorama culturale abruzzese.

Il concorso nasce in collaborazione con il Comune stesso, i Dipartimenti di Lettere, Arti e Scienze Sociali e di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e la Scuola Macondo di Pescara.

Il premio consiste in una borsa di studio dell'importo lordo di 500,00 euro e punta a valorizzare gli studi su Francesco Paolo Michetti e sul circolo di letterati, artisti e musicisti legati alla città. È aperto a cittadini italiani e stranieri in possesso di laurea triennale, magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento oppure di dottorato di ricerca, conseguiti in Italia o all'Estero con titolo equivalente, che abbiano discusso la propria tesi a partire dal 1° gennaio 2016.

Le domande di ammissione, complete di abstract della tesi (massimo 800 parole), curriculum vitae in formato europeo, copia di un documento d'identità in corso di validità e copia integrale della tesi in formato PDF, devono essere inviate esclusivamente via e-mail all'indirizzo ilcenacolocentrostudi@gmail.com, indicando nell'oggetto "Premio Tesi di Laurea del Centro Studi "Il Cenacolo" Edizione 2027".

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 23:59 del 22 marzo 2027.

A valutare gli elaborati sarà la commissione giudicatrice composta dai membri del Comitato scientifico: i Professori Carmine Catenacci, Mario Cimini, Katia De Abreu Chulata, Ugo Perolino e Antonio Sorella e la Dottoressa Maria Cristina Ricciardi. La valutazione terrà conto dell'originalità e della rilevanza dell'argomento, dei risultati conseguiti dalla tesi e del curriculum di studi.

La cerimonia di premiazione si terrà il 23 aprile '27 presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare.

Il bando completo è disponibile sul sito www.centrostudiilcenacolo.it.