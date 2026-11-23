La scrittrice abruzzese Kristine Maria Rapino vince il Premio Speciale Milano Donna, conferitole nella Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano in occasione della decima edizione del Premio Letterario Milano International, ideato dallo scrittore ed editore Roberto Sarra.

Nel corso dell’evento sono stati conferiti numerosi premi alla carriera a personalità di spicco della cultura e dello spettacolo: tra i premiati figurano Massimo Boldi per il cinema, la cantante Barbara Cola per la musica — protagonista anche di un’esibizione dal vivo —, la giornalista Azzurra Della Penna, l’illustratore Paolo Barbieri, oltre a diversi docenti universitari e ricercatori. Tra gli ospiti della serata anche il Maestro Vince Tempera.

Il riconoscimento a Kristine Maria Rapino celebra il valore della lettura come diritto universale e accessibile a tutti e giunge al termine di un percorso fortemente voluto dall’autrice. Già lo scorso maggio, infatti, il suo romanzo “Scialacca” edito da Sperling & Kupfer era stato pubblicato in formato “libro parlato” sulla piattaforma dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), offrendo così un accesso gratuito a persone cieche e ipovedenti.

Una felice coincidenza arricchisce ulteriormente questo traguardo: “Scialacca” è stato trascodificato in braille dalla Fondazione Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” – ETS di Monza, storica istituzione bibliotecaria nazionale dedicata a questo aspetto, che mette inoltre a disposizione dei lettori ipovedenti anche testi a caratteri ingranditi.

Tra dicembre e gennaio la rivista della Fondazione, “Infolibri”, pubblicherà una recensione del romanzo: i primi tre abbonati che ne faranno richiesta riceveranno in dono una copia del libro in braille, mentre gli altri lettori potranno prenderlo in prestito non appena il volume sarà disponibile nel catalogo della Biblioteca. Sia l’abbonamento a “Infolibri” sia l’iscrizione al servizio di prestito librario sono completamente gratuiti e riservati alle persone cieche e ipovedenti — un’opportunità preziosa che, come sottolinea l’autrice, non tutti ancora conoscono e che merita la massima diffusione.

A questo proposito, Kristine Maria Rapino dichiara: «Dedico questo riconoscimento ad Albinit APS, a tutti i suoi associati, in particolare al suo presidente Elisa Tronconi, alla dottoressa Caterina Tramontana, Cristiana Cester, Marianna Pezzella per avermi dedicato il loro tempo, e fatta entrare nel loro sguardo».

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche all’ideatore del premio Roberto Sarra per le sue qualità umane e per il lavoro svolto con competenza e passione, nel segno di un principio che guida tutto il percorso dell’autrice: «non esiste un desiderio di pochi, ma la felicità di tutti».