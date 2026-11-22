Una delegazione del Comune di Casalanguida Ã¨ stata ricevuta a Columbia, negli Stati Uniti, dal sindaco Daniel Rickenmann e dallâ€™amministrazione cittadina durante una seduta del Consiglio comunale. A rappresentare il Comune abruzzese, nella capitale del South Carolina che conta circa 147.000 abitanti, sono stati il sindaco Luca Conti, i consiglieri comunali Mariagrazia Palmitesta e Donato Di Croce e lâ€™ex consigliere comunale Giovanni Di Risio.



Lâ€™incontro istituzionale si inserisce nel percorso avviato nel 2024 tra il Comune di Casalanguida e la University of South Carolina. La collaborazione, consolidata con il rinnovo del protocollo dâ€™intesa nel 2025, ha giÃ portato nel borgo abruzzese tre gruppi di studenti americani attraverso il programma Study Abroad. Lâ€™ultima edizione si Ã¨ svolta nel giugno 2026.



Durante il soggiorno, gli universitari hanno conosciuto Casalanguida e il territorio attraverso incontri con la comunitÃ , laboratori di cucina e visite a luoghi rappresentativi dellâ€™Abruzzo, dalla Costa dei Trabocchi alle aree interne. Preparare la pasta fatta in casa e le pallotte cacio e uova insieme ai residenti e assaggiare le specialitÃ locali, tra cui gli immancabili arrosticini, sono state occasioni per avvicinarsi alla lingua italiana e alla vita quotidiana del paese.



La visita a Columbia Ã¨ stata anche unâ€™occasione per consolidare i rapporti istituzionali e dare continuitÃ al programma. Lâ€™obiettivo del Comune Ã¨ rendere lo scambio un appuntamento stabile, cosÃ¬ da permettere anche ai prossimi gruppi di studenti di conoscere lâ€™Abruzzo attraverso unâ€™esperienza di studio a contatto diretto con chi lo abita.



Â«Ringrazio il sindaco Daniel Rickenmann, il Consiglio comunale e tutta lâ€™amministrazione di Columbia per averci accolti durante la sedutaÂ», dichiara il sindaco Luca Conti. Â«Per Casalanguida Ã¨ una grande soddisfazione vedere fin dove ci ha portato un progetto nato dallâ€™ospitalitÃ del nostro paese. In questi tre anni i nostri concittadini hanno accolto i ragazzi con calore nella nostra comunitÃ , condividendo con loro le nostre tradizioni e raccontando il territorio attraverso le proprie esperienze. Ãˆ da qui che vogliamo ripartire per dare continuitÃ alle prossime edizioni.Â»



Il Comune di Casalanguida ringrazia la professoressa Angela Tumini e il professor Dominick Noviello, referenti accademici della University of South Carolina, per il lavoro svolto fin dallâ€™avvio del progetto, e le famiglie, i cittadini e le realtÃ del territorio che hanno contribuito allâ€™accoglienza degli studenti.



