Â«Le sfere del destino â€“ Lâ€™ereditÃ  del tempoÂ», il romanzo d'esordio di Nick Bene (Nicola Benedetto)

Nel suo romanzo dâ€™esordio, Â«Le sfere del destino â€“ Lâ€™ereditÃ del tempoÂ», Nick Bene (nome d'arte di Nicola Benedetto) intreccia misteri storici, mitologia e viaggi nel tempo, dando vita a unâ€™avventura ricca di enigmi e scoperte. Lâ€™opera rappresenta il primo capitolo di una trilogia letteraria.

Quello che inizialmente era nato come un progetto creativo dedicato alla figlia si Ã¨ progressivamente trasformato in un ambizioso progetto letterario: Nicola Benedetto, residente a SchlÃ¼chtern, in Germania, e conosciuto con lo pseudonimo di Nick Bene, ha pubblicato nel settembre 2026 il suo romanzo dâ€™esordio, Â«Le sfere del destino â€“ Lâ€™ereditÃ del tempoÂ».

Il thriller archeologico e dâ€™avventura intreccia ambientazioni storiche, scoperte enigmatiche e antiche civiltÃ , sollevando una domanda affascinante: quali segreti potrebbe ancora custodire il passato?

Unâ€™avventura tra storia e viaggi nel tempo - Al centro della vicenda troviamo lâ€™archeologo Massimo Benevento, la cui vita prende una svolta decisiva in seguito a unâ€™inaspettata telefonata. Nelle catacombe di San Callisto, a Roma, insieme ai suoi compagni si imbatte nelle tracce di un misterioso meccanismo, la cui esistenza sembra mettere in discussione le conoscenze consolidate della storia e della scienza.

Questa scoperta conduce i protagonisti in uno straordinario viaggio attraverso culture ed epoche differenti, durante il quale i confini tra testimonianze storiche, mitologia e possibilitÃ scientifiche diventano sempre piÃ¹ sfumati.

Il romanzo Ã¨ concepito come il primo volume di una trilogia. La trama complessiva dellâ€™intera opera Ã¨ giÃ stata definita, mentre la stesura dei due volumi successivi Ã¨ attualmente in corso.

Profilo dell'autore - Nick Bene (Nicola Benedetto) Ã¨ nato nel 1984 in Germania da genitori italiani, Paese in cui Ã¨ cresciuto. Dopo il percorso scolastico, ha frequentato la Fachoberschule (istituto tecnico superiore tedesco), approfondendo successivamente la propria formazione sia nel settore elettrotecnico sia in quello commerciale. Nel corso della sua carriera professionale ha maturato diverse esperienze lavorative, tra cui quella presso un aeroporto tedesco, collaborando con una compagnia aerea egiziana e una statunitense.

Oggi vive in Germania con la sua famiglia e gestisce insieme a essa diverse attivitÃ nel settore della ristorazione. Nel 2019 Ã¨ diventato padre di una bambina e nel 2025 si Ã¨ sposato. Nonostante abbia trascorso tutta la sua vita in Germania, ha sempre mantenuto, grazie alla propria famiglia, un forte legame con l'Italia, la sua cultura e le sue radici, in particolare con le localitÃ di Mafalda, in provincia di Campobasso, e Scerni, in provincia di Chieti.

Informazioni sul libro

Titolo: Le sfere del destino â€“ Lâ€™ereditÃ del tempo

Autore: Nick Bene (Nicola Benedetto)

Genere: Thriller archeologico e dâ€™avventura, mistero storico e fantascienza

Editore / Piattaforma di pubblicazione: Youcanprint

ISBN-13: 979-1224096832

Lingua: Italiano

Edizione tedesca

Titolo: Die SphÃ¤ren des Schicksals â€“ Das VermÃ¤chtnis der Zeit

Editore / Piattaforma di pubblicazione: tredition

Data di pubblicazione: Settembre 2026

ISBN-13: 978-3-384-99871-2

Lingua: Tedesco

Il romanzo Ã¨ ordinabile online presso le principali librerie e piattaforme di vendita di libri.

