Riconoscimento internazionale per l'editoria abruzzese: un libro di Solfanelli premiato allo "Switzerland Literary Prize" di Lugano

Dalla tradizione editoriale di Chieti ai palcoscenici internazionali della cultura europea. Arriva dalla Svizzera un importante riconoscimento per Solfanelli Editore, storica casa editrice abruzzese con sede a Chieti, il cui volume "Psicoanalisi e infanzia" della psichiatra e psicoanalista Adelia Lucattini Ã¨ stato premiato nell'ambito dello Switzerland Literary Prize, prestigioso concorso letterario promosso dall'Associazione Culturale Pegasus a Lugano.

La cerimonia di premiazione si Ã¨ svolta sabato 26 settembre nel Teatro Art Lux di Massagno, a Lugano, davanti a una platea di autori provenienti da numerosi Paesi e alla presenza di ospiti di prestigio, tra cui il giornalista e saggista Marcello Foa, giÃ presidente della Rai. Il premio conferma la capacitÃ di Solfanelli Editore di valorizzare opere di alto profilo culturale e scientifico, contribuendo a portare il nome dell'Abruzzo oltre i confini nazionali attraverso una produzione editoriale attenta ai temi di maggiore attualitÃ sociale.

La giuria ha assegnato il riconoscimento al saggio "Psicoanalisi e infanzia", realizzato da Adelia Lucattini insieme alla giornalista scientifica Marialuisa Roscino, con la postfazione della psicoanalista Maria Giuseppina Pappa, sottolineando come l'opera abbia acquisito nel tempo un respiro internazionale. Il volume affronta con rigore scientifico e grande attualitÃ il tema della prevenzione digitale, proponendo alle famiglie uno strumento editoriale e pedagogico concreto per orientarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie da parte di bambini e adolescenti.

Il libro chiarisce come la prevenzione digitale non significhi demonizzare la tecnologia, ma accompagnare i piÃ¹ giovani verso un utilizzo consapevole degli strumenti digitali. L'attenzione non si concentra soltanto sul tempo trascorso online, ma soprattutto sulla qualitÃ dei contenuti fruiti, sugli effetti del digitale sullo sviluppo psicologico e sull'influenza che social network e piattaforme esercitano sul sonno, sul rendimento scolastico e sulle relazioni interpersonali. Attraverso indicazioni pratiche rivolte ai genitori, il saggio evidenzia il valore insostituibile della presenza degli adulti, del dialogo e dell'introduzione di regole chiare e coerenti con l'etÃ dei figli. L'obiettivo Ã¨ promuovere nei bambini e negli adolescenti capacitÃ critica, autonomia di pensiero e libertÃ di scelta, fornendo gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche che guidano il mondo digitale e le loro possibili ricadute sul benessere psicologico.

Il riconoscimento ottenuto a Lugano premia dunque non solo il valore scientifico e divulgativo dell'opera, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per l'editoria abruzzese. Un successo che conferma il ruolo di Solfanelli Editore, realtÃ culturale profondamente radicata a Chieti, nella diffusione di contenuti di qualitÃ capaci di raggiungere e conquistare anche una dimensione internazionale.