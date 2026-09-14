Premio Mayor per il Teatro del Sangro in Argentina, l'orgoglio di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini

«Rosaura alle dieci» di Marco Denevi, spettacolo ideato, diretto e interpretato da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini del Teatro del Sangro, ha vinto il «Mayor» per il miglior spettacolo straniero del Premio Teatro del Mundo.

Il Premio Teatro del Mundo, istituito dall’Università di Buenos Aires attraverso il Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, è uno dei più importanti riconoscimenti della scena teatrale argentina. Ogni anno una giuria specializzata seleziona e valorizza le esperienze più significative della stagione teatrale, assegnando i «Premios Mayor» alle eccellenze individuate nelle diverse categorie.

“Una notizia che emoziona e lascia senza parole. Un pezzo del nostro teatro - si legge in una nota - è arrivato dall’altra parte dell’oceano e ha trovato casa a Buenos Aires, conquistando il prestigioso riconoscimento”.

"Dentro Rosaura alle dieci ci sono trent’anni della nostra ricerca teatrale: maschere, burattini d’arte, figure drammatiche, teatralità e teatro popolare d’arte - spiegano Angelucci Marino e Gesini -. Ci sono il nostro lavoro, la nostra storia, il nostro modo di intendere il teatro. Condividiamo Il premio - continuano gli artisti - con Flor Galano, Brat Teatro, Brina Babini, Vize Ruffo ed Ettore Nigro, compagni fondamentali in questo viaggio. Un ringraziamento va a Jorge Dubatti, alla giuria del Premio Teatro del Mundo, al Centro Cultural Rector Ricardo Rojas – UBA e al pubblico argentino, che ha accolto «Rosaura» con grande generosità".

«Rosaura alle dieci» è la versione teatrale del primo romanzo dello scrittore argentino Marco Denevi, pubblicato nel 1955. Tra i più celebri romanzi argentini, è un giallo riguardante un delitto da risolvere attraverso i racconti di cinque personaggi, che narrano lo stesso avvenimento da punti di vista differenti, ognuno in una versione diversa dall’altra.

La riscrittura teatrale di Angelucci Marino e Gesini porta questa struttura narrativa dentro un linguaggio contemporaneo, fatto di corpi, maschere e figure, restituendo al pubblico una storia in cui il confine tra racconto, memoria e rappresentazione si fa continuamente più sottile.

Un risultato importante per il Teatro del Sangro e per il territorio frentano, da cui questo percorso artistico è partito e che oggi viene riconosciuto anche sulla scena internazionale.