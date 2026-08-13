Consiglio Direttivo dell'Istituto Storico Italiano per l'EtÃ  Moderna e Contemporanea, nomina per la docente della 'd'Annunzio' Maria Teresa Giusti

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato la Professoressa Maria Teresa Giusti, storica contemporanea e docente presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'UniversitÃ "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, come componente del Consiglio Direttivo e di Consulenza Scientifica dell'Istituto Storico Italiano per l'EtÃ Moderna e Contemporanea.

L'Istituto, fondato nel 1934 e con sede in Palazzo Antici Mattei (Roma), la cui storia inizia con Giovanni Gentile come primo commissario straordinario, Ã¨ preposto alla raccolta e pubblicazione del materiale documentario riguardante la storia dell'Italia dal 1500 a oggi.

La nomina conferisce alla prof.ssa Giusti un incarico quinquennale che la posiziona tra i referenti scientifici di una delle istituzioni storiografiche piÃ¹ significative del panorama italiano.

Dichiara la prof.ssa Giusti: "Sono davvero onorata di far parte di questo importante istituto e orgogliosa di rappresentare l'UniversitÃ Gabriele d'Annunzio in una istituzione di tale prestigio a riprova della qualitÃ scientifica e della statura accademica del nostro Ateneo."