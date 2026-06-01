"UdA University Press" ha debuttato al Salone Internazionale del Libro di Torino

UdA University Press, progetto editoriale dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara dedicato alla valorizzazione della ricerca scientifica, ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno dei principali appuntamenti dell’editoria nazionale.

L’Ateneo è stato rappresentato dal Prorettore Tonio Di Battista, Presidente della University Press, insieme allo staff di UdA University Press, impegnato nella presentazione della casa editrice e della prima pubblicazione, recentemente uscita nella collana di Ateneo “Arcipelaghi letterari, linguistici e culturali”.

Momento centrale della presenza a Torino è stato l’incontro dedicato alle University Press italiane, che ha offerto un’occasione di confronto tra esperienze e modelli.

Accanto a UdA University Press, erano presenti Firenze University Press, l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università di Siena, in un dialogo orientato alla collaborazione.

In questo contesto, l’Università “G. d’Annunzio” ha ribadito il proprio impegno nella diffusione della conoscenza come bene comune, nel segno della qualità editoriale e dell’Open Access.

La partecipazione al Salone segna un primo passo nel percorso di sviluppo di UdA University Press, verso un progressivo inserimento nella rete nazionale dell’ editoria universitaria.

Nel video è disponibile una sintesi della partecipazione e delle prospettive emerse.