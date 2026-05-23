"Il cuore scintillante", un racconto contro il bullismo

Sta per arrivare “Il cuore scintillante”, un nuovo racconto breve di Ludovica Meo che affronta il delicato tema del bullismo attraverso emozioni, riflessioni e messaggi di speranza.
Scritto a Castelguidone, il libro si sviluppa in 10 pagine e racconta il valore della gentilezza, dell’amicizia e del coraggio di essere se stessi anche davanti alle difficoltà.
L’opera nasce con l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e adulti su una realtà sempre più presente nella vita quotidiana, ricordando quanto le parole possano ferire ma anche aiutare a guarire.
“Il cuore scintillante” vuole dare voce a chi si sente solo o incompreso, trasformando la sofferenza in un messaggio positivo di forza interiore e rinascita.
La pubblicazione del racconto è prevista prossimamente.
Titolo: “Il cuore scintillante”
Tema: Bullismo e rispetto
Pagine: 10
Origine del progetto: Castelguidone