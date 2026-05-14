Miglianico celebra la poesia, ecco i vincitori del Festival 'PoetaMi'

Miglianico ha ospitato con successo la nuova edizione del Festival PoetaMi, un appuntamento ormai storico che rende omaggio alla figura di Paride Di Federico, con il premio a lui intitolato e dedicato agli studenti delle scuole, giunto alla sua XVII edizione.

In questo contesto d'eccellenza si è svolta la VI edizione del Premio, iniziativa organizzata dalla Scuola Macondo di Pescara, guidata da Elisa Quinto, in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Pro Loco di Miglianico, con il prestigioso patrocinio della Regione Abruzzo. Sotto la direzione artistica della Scuola Macondo – l’Officina delle Storie e con la segreteria del premio affidata a Sara Caramanico, l'evento ha trasformato il borgo in un palcoscenico culturale di rilievo nazionale.



La manifestazione ha visto la partecipazione del sindaco Fabio Adezio, della delegata alla Cultura Arianna Di Tizio e della famiglia di Paride Di Federico. Il programma è stato impreziosito dalla Lectio Poetica "Letteratura e realtà" con Maria Grazia Calandrone in dialogo con Oscar Buonamano, dagli interventi musicali di Vincenzo De Ritis, Pierluigi Zappacosta, Paolo Trivellone e Alfredo Scogna, e dalle letture a cura di Mario Massari.



Nell'ambito del Premio Paride di Federico, per la Categoria B, dedicata alla Scuola Secondaria di Primo Grado, il primo premio è stato assegnato a Dorothea Marcello (Ripa Teatina) con "Il peso delle parole", seguita al secondo posto da Anastasia Gentile (Bucchianico) con "La parola sbagliata" e al terzo da Marta Di Naccio (Tollo) con "Frammenti". È stato inoltre conferito un Premio speciale per la classe che ha partecipato con il maggior numero di poesie, che è andato alla 3B dell'Istituto Comprensivo di Bucchianico.

Per il Premio PoetaMi, invece, è stato conferito il Premio Margherita Anzellotti a Diana Scutti di Roccascalegna per la poesia "La meta del silenzio", mentre il Premio Under 35 è andato a Luisa Di Falco e Gaetano Ciccarelli per la raccolta "Alter Ego".

Nella Categoria A, dedicata alla Poesia Singola, la giuria tecnica composta da Antonello Antonelli, Matteo Auciello, Andrea Buccini, Barbara Giuliani, Eleonora Molisani e Stefano Tieri ha decretato la vittoria di Luigi Filannino con "Taci, se la parola si disfa nel giorno". Al secondo posto si sono classificati ex aequo Martina Maria Mancassola con "Mentre le uova friggono in padella" e Alessandro Izzi con "Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani", seguiti al terzo posto da Daniela Liguori con "L'estate che uccisi mio fratello". La Scuola Macondo ha inoltre assegnato borse di studio mensili a Miriana Marchetti per la poesia "Divago" e a Valentina Panone per "A Palmo aperto".



Infine, per la Categoria B dedicata alla Raccolta Edita, il gradino più alto del podio è stato occupato da Sara Comuzzo con "Invitare gli spaventapasseri a ballare". Seguono in classifica Silvia Rosa con "L'ombra dell'infanzia", Elena Micheletti con "A casa mia non si muore mai", Angelo Maria Santangelo con "Geografie della polvere" e Simona Giorgi con "Fiore e Broccato".