L'Abruzzo trionfa al Premio "Franco Loi", segnalazione speciale per lâ€™autrice Valentina Di Ludovico

L'orgoglio abruzzese brilla a Grottammare (AP) in occasione della 17Âª edizione del prestigioso Concorso Letterario Nazionale "Franco Loi". L'autrice Valentina Di Ludovico ha ricevuto nella serata di ieri (9 maggio) unâ€™importante segnalazione speciale per la sua opera "Asimmetrie dei giorni pari" (Bertoni), distinguendosi nella categoria dedicata ai libri editi di narrativa e saggistica. L'evento, promosso dall'Associazione "Pelasgo 968" sotto l'egida del Comune di Grottammare e con il supporto di importanti realtÃ culturali come il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, ha valorizzato il contributo artistico dell'autrice all'interno di una selezione di alto profilo qualitativo.

La giuria ha voluto premiare la profonditÃ e lo stile di "Asimmetrie dei giorni pari", un'opera che conferma il legame profondo tra il talento della scrittrice e la capacitÃ di narrare la complessitÃ del presente. Questo traguardo rappresenta non solo un successo personale per Valentina Di Ludovico, ma anche una preziosa testimonianza della vivacitÃ culturale che il territorio abruzzese continua a esportare con successo in contesti nazionali di rilievo.