Beniamino Cardines candidato "Autore del Decennio" dal network internazionale LFA Publisher

Lo scrittore abruzzese BeniaminoCardines è candidato “Autore del decennio 2016-2026” con la sua ormai celebre e pluripremiata trilogia de “Le avventure di Plastica 1/2/3”. L’annuncio è stato dato da Lello Lucignano, editore del network editoriale internazionale LFA Publisher.

Ricordiamo che questo progetto di letteratura ecologica per le nuove generazioni ha avuto un successo trasversale, di pubblico e critica:

Le avventure di Plastica 1/L'inizio delle cose" (LFA Publisher, 2019) ha vinto il Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019” (presidente della Giuria Giovanni D'Alessandro); a cui hanno fatto seguito “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” (LFA Publisher, 2020); Le avventure di Plastica 3/Cose dell’amore” (LFA Publisher, 2023).

Vincitore “Miglior Autore dell’anno 2022/2023” da LFA Publisher Italia-Spagna, premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023.

Proclamato “Scrittore ecologico d’eccellenza nazionale” Premio Alter News Press 2023 - FIGEC Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Premio “Cultura Inclusiva e Arte” Agape 2023/Caffè Letterari d’Italia e d’Europa “Per la sua opera culturale intrisa di valori portatori di pace, arte e bellezza”.

Premio Internazionale Luca Romano per la Cultura 2024 – VIII Edizione.

Beniamino Cardines, scrittore: “Scrivo per i cittadini di domani. Mi servo dei libri per provare a dire qualcosa, anche divertendo. Con ‘Le avventure di Plastica 1/2/3’ sono accadute molte cose che non avrei mai immaginato. Sì, questa ragazzina dall’insolito nome, Plastica, un po’ mi ha cambiato la vita. La mia letteratura è presa di coscienza, scrivo per i ragazzi e per gli adulti con la stessa passione e lo stesso entusiasmo. Ognuno di noi può fare qualcosa per promuovere valori, dialogo e costruire una società migliore. Tutto parte da ogni singolo cittadino. Credo nel potere delle parole e della letteratura, si possono mettere in evidenza questioni e problematiche altrimenti difficili da affrontare. Infine esprimo gratitudine a tutti i lettori e a tutte le lettrici che sono il cuore pulsante della letteratura. Infine è un grandissimo onore ricevere una candidatura così prestigiosa che incoraggia tutta la nuova letteratura abruzzese e non solo.”

Lello Lucignano, editore LFA Publisher: “La trilogia di “Plastica” in pochi anni ha conquistato il cuore dei giovani lettori, appassionando anche il pubblico degli adulti. Abbiamo deciso di candidare Beniamino Cardines già ‘Autore dell’anno 2022-23’. ‘Plastica’ è uno dei progetti più belli e importanti che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni, ne siamo entusiasti. Ha un messaggio fortissimo, è una presa di coscienza generazionale. Abbiamo capito da subito che davanti a noi c’era un talento letterario fuori schema e ci siamo trovati tutti d’accordo a voler investire sul manoscritto che avevamo letto e che era piaciuto a tutto il gruppo di lavoro della Casa Editrice."